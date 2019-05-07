【熱評】雅子嫁德仁飽受子嗣壓力　呂秋遠：重來是否願當皇后？

令和元年已經悄然到來，最讓自己覺得惋惜的事情，卻不是平成三十一年來的歷史，而是雅子妃成為日本皇后。或許有人會認為，王子與公主從此過著幸福快樂的日子，只是如果可以重新選擇，在愛情與自由之間，她是否願意當上皇后，應該是很難的決定。 雅子的本名是小和田雅子，父親是外交官，因此從小就在美國長大，接著進入哈佛大學經濟系與東京大學法學院就讀，熱愛騎馬、網球、棒球等運動，精通英語、俄文、德語等多國語言。返回日本以後，考進外務省工作。1986年的她，年方23歲，正是開始青春綻放的時候。但是在那一年，父親帶她一起去參加皇太子歡迎西班牙公主的茶會，太子德仁對她一見鍾情，開始追求這位真命天女。 文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

雅子妃（左）被禁出席丈夫德仁（右）在5月1日的天皇登基大典，引發女性在皇室地位低下的爭議。（Getty Image／視覺中國）

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雅子一開始對於皇太子的追求無動於衷，因為她希望可以追求事業，進入皇宮以後，她就必須辭去所有工作。但德仁始終不屈不撓，雅子為了要躲避他，只能藉故到英國牛津大學進修兩年，希望德仁可以忘記她。但德仁就是等她回來，1990年以後，德仁又追求她三年，據說德仁對她說了這樣的話，才讓她答應結婚：

或許妳懼怕進入皇室，但我會用我的一生守護妳。

有傳當年身為皇太子的德仁，曾苦追外交官出身的雅子7年，後者最終被前者的深情與承諾打動，放下事業嫁入皇室。（Getty Image／視覺中國）

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小和田雅子，在1993年成為太子妃殿下。但是主管皇室事務的宮內廳，一開始就對她抱有強烈的敵意。因為雅子是平民，身高163公分，比起德仁要高，思想獨立自主，完全不符合宮內廳對於皇太子妃的期望，但是德仁已經決定非雅子不婚，最後宮內廳才妥協，天皇甚至親自拜訪雅子的父親，希望可以撮合他們兩人。七年的追求，加上最後的承諾，雅子放棄所有，決定與德仁結婚。

只是公主與王子，並沒有從此過著幸福快樂的日子。太子東宮的規矩太多，雅子得稱呼自己的老公是「太子殿下」、發言不能比老公多、內容不能比老公長、衣服不能隨便買、隨便穿、走路要在老公後面三步，不能逾越等等規矩，已經讓她無法像以前一樣的生活。而接下來的問題更讓她挫折，也就是全日本國民都在關注的皇孫。大家不再關注她是什麼樣的一個人，只關注她的子宮何時可以懷孕，可以有皇太孫出現。

雅子有德仁的愛，也有皇太后的照顧，但是1999年第一次流產，直到2001年再次懷孕，日本國民原本期盼會有男孩誕生，但最後卻是女兒，對於確立德仁以後的繼承人來說，無疑是相當大的打擊。雅子在生完孩子第二年後，就被診斷出有適應障礙症，從此深居簡出，幾乎無法履行太子妃的職責。

縱然雅子妃多年來受到天皇德仁的愛護，但日本社會對於這位皇后沒有子嗣的質疑，還是沒有減退。（資料圖片／路透社）

德仁深愛他的妻子，但是對於日本社會結構與皇宮的規矩，他無能為力。他曾經為了日本部分國民批評雅子無法履行太子妃職責而憤怒，甚至公開與弟弟嗆聲，他根本反對宮內廳對自己妻子生男孩的苛求，更強調他只在意妻子的身體狀況。但是日本社會對於這位新皇后的質疑，還是從未消失。

令和元年已經開始，而雅子成為皇后，即使德仁深愛雅子，日本的社會結構仍然扼殺了一個富有才華的女孩。而台灣的社會結構，是不是已經可以接受性別平等的政治體系呢？我們的性別平等教育，還要努力、我們的政治語言，充滿性暴力、我們的社會對於穿裙子的總統，還有很多不必要的疑慮。從那些政治人物的仇恨性言論，我還不敢想。只希望以性別來評斷政治、社會與人生這些事，能夠永遠的在台灣社會消失。