濕疹秘方？網民學劉小慧製蛋黃油助止痕　皮膚科醫生叫咪亂試

不少人長期飽受濕疹困擾，嚴重更會影響生活。藝人蘇志威太太劉小慧近日在facebook Live分享治濕疹「秘方」，親自示範製作「蛋黃油」，並讓朋友塗至患處，聲稱使用一星期有明顯好轉。「蛋黃油」隨即引起網上熱議，不少人在家中自行製作試試是否有效，惟皮膚科醫生史泰祖提醒，濕疹患者其實應避免使用「蛋黃油」，因部分人對蛋敏感，不排除致敏原會經皮膚傳到患者身上。

劉小慧近日在facebook Live分享治濕疹「秘方」，親自示範製作「蛋黃油」。（劉小慧facebook截圖）

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劉小慧早前在facebook分享其中醫師傅的古方，並facebook Live全程直擊自己於家中提煉蛋黃油，將熟蛋黃炒焦，不加鹽和油，其後壓出黑色的蛋黃油。她給朋友Carmen塗了蛋黃油一小時後，患處已經止痕，出水的地方亦已變乾，更指數天後在患處再塗上蛋黃油，本來抓破流血的傷口亦漸漸結疤。

影片獲過千人轉發，不少網民都紛紛仿效製作蛋黃油，更在多個facebook群組分享製成品及使用心得。有網民稱用5隻蛋黃炒了一碗蛋黃油，叫老公睡前塗在濕疹患處，的確有止痕效果，但「成晚都聞到炒燶嘢嘅味」，又指炒時油煙很大。

網民紛紛試製蛋黃油：

對於蛋黃油是否真的能紓緩濕疹，中西醫則各有說法，有中醫指出蛋黃油能治皮膚瘡症，是根據《本草綱目》記載：「雞子油（即雞蛋油），甘溫無毒，和粉敷頭瘡。」蛋黃油可以外用於燙傷，嬰兒皮膚熱毒瘡、皮膚過敏情況，可止痕、加快破損的皮膚埋口及減少皮膚乾燥。

劉小慧早前在facebook分享其中醫師傅的古方「蛋黃油」，稱朋友使用一星期有明顯好轉。（劉小慧facebook截圖）

但皮膚科醫生史泰祖接受《香港01》訪問則表示，有濕疹患者對蛋黃油要特別小心，因部分人對蛋敏感，不排除致敏原會經皮膚傳入，所以西醫角度並不建議濕疹患者使用。他又指濕疹痕癢或因患處皮膚太乾，而將蛋黃炒至出油再塗上，或因其油性可舒緩痕癢，但「要炒幾多隻先出到咁多油」，故建議買些大牌子含油份的產品，如甘油、礦物油等塗至患處，或使用石油副產品的潤膚霜，可以更直接而有功效。