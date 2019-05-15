多有害污染物　美甲店空氣差如煉油廠　員工患癌風險超標百倍

美國一項研究指出，美甲店空氣中的有害污染物水平相當高，與煉油廠和汽車維修店差不多，大大增加員工患上癌症、呼吸困難和皮膚過敏的風險。

研究指一般美甲店空間狹窄、通風不良，員工的工時又普遍較長，致患癌風險大幅增加。圖為示意圖。（Getty示意圖）

空間狹窄且通風不良

美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）用了18個月監測6間美甲店內的揮發性有機物（VOC）水平，結果發現美甲店空氣中的甲醛、甲苯、乙苯、苯和二甲苯濃度非常高。美國環境保護局（Environmental Protection Agency）指出，長期接觸這些致癌物質會大幅增加患上白血病和霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma）的風險。

主導研究的蒙托亞（Lupita Montoya）稱：「研究提供了首批確鑿證據，證明有關工作環境對員工有害，因此需要有更好的政策來保護他們。」蒙托亞是在數年前光顧美甲店期間，發現店內充斥着指甲膠水的刺鼻氣味，機械工程出身的她留意到店舖空間狹窄且封閉，加上通風不良，於是萌生研究美甲店空氣質素的念頭。

蒙托亞表示，患癌風險與接觸致癌物質的時間長短有密切關係；問卷調查發現，美甲店員工平均每周工作52.5小時，有人每周工時甚至高達80小時，當中70%員工有頭痛、皮膚敏感、眼睛不適等症狀；研究指出，某些美甲店的員工患癌風險比環境保護局基準高出100倍。

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用活性碳製藝術品淨化

至於顧客的健康，蒙托亞強調，由於顧客在美甲店逗留的時間很短，因此除非懷孕或患有嚴重哮喘，否則無須擔心。

蒙托亞說，證明了美甲店存在「隱患」之後，接下來最大難題是如何安全地清除空氣中的有害物質，同時又不影響美甲店營業。團隊自2016年開始研究使用活性碳或木頭等便宜又有吸收能力的物料，減低揮發性有機物濃度，終於研製出一種活性碳藝術品，可以掛在美甲店牆上，既美觀又能潔淨空氣。有份參與研究的博士生蘭普盧（Aaron Lamplugh）說：「我們在實驗室內測試過，這個方法能去除大部分揮發性有機物，幾乎達到100%。」

過往也有多項研究指出，指甲油的化學成分對人體有害。哈佛大學2018年10月在《環境科學與技術》（Environmental Science and Technology）期刊發表的一項研究就提到，即使是標榜不含塑化劑、甲苯和甲醛的「無害指甲油」其實亦含有致癌化學物質，

（綜合報道）