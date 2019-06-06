【港台文化】估你唔到的成語書　爵爵貓叔用插畫大講好笑成語

由兩位港台人氣插畫師爵爵和貓叔聯手出版的《成語好有事》，今次為讀者炮製了一本精彩獨到、別開生面的成語典籍，收錄近百成語，引經據典，趣味橫生。

書名《成語好有事》，顧名思義，其實是一本史上最圖文不符、有點黃色笑點，被作者稱為最「糟糕」的亂解成語典籍。部分成語，諸如「牛鼎烹雞」、「大腹便便」、「偎幹就濕」筆者更是聞所未聞，不過經書中圖文一解說，當即便豁然明解，銘記於心。

「牛鼎烹雞」是形容大材小用之意。意即用巨大的牛鼎來烹煮雞隻。所以當某人不受上司重用時，就可以和同事抱怨：「上司最喜歡牛鼎烹雞了。」相信被聽到，也不至於當場受罰。「大腹便便」不是指肚子裝有大便，實則是形容人肥胖的樣子。這樣一解，「每個身材肥胖的人，都可以說是長得大腹便便的樣子了！」「偎幹就濕」是形容指幼兒溺床，母親寧可以身就濕。引申母親育兒之辛苦。配圖和對白實在有點可愛和黃色趣味，讀者切莫過度遐想，「母親節將至，趕緊選購禮物，以謝母親偎幹就濕之恩吧！」

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作者爵爵其實是一個身在香港的台灣人，而貓叔是一個曾住台灣的香港人，兩人強強聯手，互通有無。所以書中的另一部分是藉他們在台港的生活經驗，以分享兩地生活文化差異和冷知識為主。對於台灣人對香港文化的迷思一一作出解答。如「台灣人會誤會白話文是簡體字」、「不確定香港是一個用正體字的地區」、「香港人看起來很冷漠」等話題進行梳理，讓台灣讀者或其它地區讀者對香港文化有所認識。

書中提及台灣人對香港文化的迷思，例如：台灣人並不清楚香港是用正體字。（釀字工房）

書中另一部分亦詳述了兩地小市民在生活和工作上的日常，如衣食住行等方面的不同，進行一番對比。如大部分香港人「每朝上班（搭巴士或地鐵）會利用乘車時間用來補眠，並設定鬧鐘，或是到站之前自覺醒來。」而大部分台灣人「以機車作為交通工具，天天都吸不少廢氣，口罩變成基本配備。」

香港人都使用公共交通工具補眠；而台灣人則多以機車代步。（釀字工房）

一部分香港人「下班早點回家，回家之前，一個人去食肆吃東西，若有家人，也有一定的機率留下飯菜，回到家煮麵也是常情。」而一部分台灣人「回家前，通常會買個便當一個人回去吃。因為他們大多都是離家背井工作的，住的套房多數不會有廚房。」這些都呈現了兩地不同生活文化的縮影。

香港人下班習慣吃家人留下的飯菜；而台灣人則因為離鄉別井工作，大多買便當回家吃。（釀字工房）

爵爵更貼心貼地劃出台灣人來港旅遊的實用指南，減少他們「中伏」的機會，更好地體會香港風情。此書可謂是一本笑料百出的成語典籍，亦是一本篇幅雖短，但兩地生活文化細節全面的小百科全書，值得一讀。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為《成語好有事》笑料百出的成語典籍 略談港台文化大不同​】

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