【七月十四】盂蘭勝會冷知識　甚麼是放燄口？　神功戲做給誰看？

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不知不覺又到了農曆七月，到了一個關於鬼的節日。相傳農曆七月十五，鬼門關大開，一些無主孤魂會從陰間返回陽間接受供奉，故此每年的這個時候各區都會舉行不同大小的盂蘭勝會，進行放燄口儀式、舉行神功戲等。但什麼是放燄口？到底神功戲是做給誰看？前排的座位空着又是留給誰呢？

神功戲是做給誰看的？座位為什麼空着？（資料圖片）

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《盂蘭勝會的故事》，顧名思義一本關於傳統盂蘭勝會的故事書，是由香港插畫師Stella So及盂蘭勝會保育工作委員會副主主席——胡炎松合作所出版的。Stella So一直都鐘情於香港獨特的傳統及地道人文風貌，而胡炎松則從小就跟隨父親接觸香港「非遺」——盂蘭勝會，二人的合作能以一種輕鬆、充滿玩味的手法解開了人們對盂蘭節的種種迷思。

神功戲

一直有人流傳神功戲是做給一些遊魂野鬼看的大戲，而前兩排的座位是留給他們的位置，但其實神功戲是做給神明看的，所以戲棚一定會在父母天地棚的正對面，以酬謝一眾神明令當地平安。據書中所說，前排的座位並不是留給神明的，而是留給一些出錢出力，共同合辨這一場人神共樂的「嘉年華」的總理和理事的，可是理事們都事務繁忙，未能抽空出席，所以預留的位置一直空着了。

放燄口

原來這才是遊魂野鬼的節目，放燄口是由一眾經師念經，召請十方孤魂前往壇前聞法享食。上師會將一些「孤蕾果」和大米撤向壇前，供給孤魂享食。而這一個活動就是人鬼共享的節目，因為不少街坊善眾都會爭相搶奪，據坊間所說「小朋友食咗『孤蕾果』會快高長大，唔會細膽，可以定驚。」我第一個想法是，吃了鬼魂的糧食，真是「唔方唔定驚喇！」。

書中除了提及一些人們對盂蘭勝會的疑惑外，亦有講述一些有關盂蘭節的淵源及勝會的日程和內裡的佈局，並以漫畫活現這一個傳統節日的風貌。談及一些文化風俗，相信不少人都會覺得乏味無趣。但這一本《盂蘭勝會的故事》在胡炎松的輕鬆講解並配合Stella So色彩豐富的水彩插畫之下，十分引人入勝。相信看完這一本書後，能解開讀者們不少對盂蘭勝會的疑惑。

盂蘭的故事。（三聯書店）

《盂蘭的故事》

漫畫：Stella So、文字：胡炎松

責任編輯：周怡玲

出版社：三聯書店（香港）有限公司

內容提供：Ariana yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【盂蘭勝會的故事】以漫畫活現傳統節日風貌 神功戲座位勿亂坐…」​】

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