太平洋島嶼剛陸沉　海底火山爆出新島　面積大增3倍

太平洋島國湯加地質局（Tonga Geological Service）周四（7日）發表報告指出，湯加群島海底火山爆發導致一個島嶼陸沉，但同時爆出了另一個面積大3倍的新島嶼，並被命名為「拉德基島」（Lateiki）。

地質局人員庫拉（Taaniela Kula）表示，初步估計新島長400米、寬100米，座落在剛陸沉島嶼以西約120米，即湯加北部哈派群島（Ha'apai Islands）的高島（Kao）和雷特島（Late）之間。報告稱，雖然海底火山已停止爆發，但仍然持續釋出硫磺、二氧化碳及硫化氫等氣體，或會令海水變色，有潛在危險。

湯加位於環太平洋火山帶，海底火山不時爆發，全球約九成的地震均發生在此區域。

當火山噴發出的岩漿上升至地表就會變成熔岩，然後迅速冷卻、凝固形成島嶼。湯加附近區域不時因海底火山爆發產生新的島嶼，這些島嶼形成後，大部分經過一段時間都會被侵蝕至消失，但也有些「倖存」下來成為永久島嶼；2014年12月，大量蒸汽、灰燼和岩石隨著海底火山爆發釋出，火山灰更升至3萬尺（約9公里）高空，爆發平息後出現了一個新島，上面還有一座約120米高的山峰，該島現已長滿植物成為鳥類棲息地。