背心少女被指偷牛仔褲　即場逐條剝　總數竟多達.....

一名據稱來自南美洲國家委內瑞拉的少女，在服裝店被懷疑偷牛仔褲，由於身上沒有發現任何袋子放「賊贓」，職員於是請她進廁所接受搜身，她原來直接把贓物穿上了，逐一脫下，竟然脫了8條，直至稍微露出內褲，職員才確認她身上剩下的是最後一條牛仔褲了。

有關短片在南美洲網上廣傳，點擊率逾250萬次，片中身穿背心、緊身牛仔褲的女少無奈地對著鏡頭「脫褲」，嬌小玲瓏的她在店舖職員逐條數的情況下「愈脫愈有」，直至稍微展示內褲，向店員證明是最後一條為止，至於她事後有否因偷竊被捕則不得而知。

不少網民都嘖嘖稱奇，「像在變魔術」、「可以去參加真人騷了」、「我穿一條褲都很困難」、「感到震驚同時嫉妒」；但也有留言表示同情，認為委內瑞拉政治動盪，經濟瀕崩潰，「大家都在鬧她偷東西，有可能其實她挨餓很久，沒有人能知道她的動機」。

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以往也有不少旅客為免繳交行李超重的費用進行「奇葩」穿衣，將行李箱內的衣服一件件著上身，例如菲律賓女子羅德里格斯（Gel Rodriguez）今年10月2日臨登機，被地勤人員告知行李超重2公斤，她將3件上衣、2條褲和4件外套悉數穿上，結果成功令行李「減磅」2.5公斤並順利登機；英國男子塞米諾（Lee Cimino）則把舊大褸改裝，縫上多個袋子，將旅行所需物品全裝上，從而免去瑞安航空（Ryanair）新徵收的行李費，同樣成功登機。