【拋貓節】為遏止鼠疫掟貓落樓？比利時習俗流傳至今轉拋玩具貓

拋貓節是比利時其中一個歷史悠久的節日，拋貓節會每三年舉行一次，而舉行的日子是5月的第二個星期日，地點是西部的伊珀爾鎮。

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拋貓節會每三年舉行一次，而舉行的日子是5月的第二個星期日，地點是西部的伊珀爾鎮。（網絡圖片）

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拋貓節，顧名思義就是把貓隻拋落地下，而來源就有兩種說法：

第一種說法就是相傳在中世紀的時候，伊珀爾鎮是一個以製衣為主的市鎮，廠商每天都會由英國進口羊毛，再把其加工製成布料；但由於倉庫儲存得太多羊毛和布料，所以引來大量老鼠。後來當地人想到一個方法，就是飼養貓咪來捉老鼠。果然，老鼠很快就被貓咪消滅，數量大減，但是因為貓咪大量繁殖，所以又衍生出另一個問題，最後，人們為了減少貓咪的數量，就決定把貓咪由鐘樓拋落地下，摔死貓咪解決問題，而當時人們亦稱這個活動為Cat Wedenesday。

第二種說法就是相傳在中古世紀時，伊珀爾鎮鼠疫橫行，人們為了阻止鼠疫持續下去，便把老鼠的天敵——貓咪從高處拋下來摔死牠，希望就因此得到老鼠的原諒，不再讓鼠疫流行下去。後來，人們因為覺得貓咪死得很無辜，所以把這天定為Kattenstoet，即是現今的拋貓節，希望藉此紀念死去的貓咪。

當年的拋貓環節已變成拋玩具貓，在鐘樓下接到的人亦等於會有好運！（網絡圖片）

最後，現今的拋貓節成為了當地的一個慶典，吸引了世界各地的遊客前來參加，當中的活動包括音樂表演、大型花車巡遊和裝扮成貓造型等，亦會有大量貓咪產品供人選購。另外，萬眾期待的拋貓環節就變成拋玩具貓，在鐘樓下接到的人亦等於會有好運！

對上一次的拋貓節是在2018年5月13日舉行，即是下一次的拋貓節就要等到2021年了。各位喜歡貓咪而又會到歐洲旅遊的「奴才」，不妨到時前往比利時的伊珀爾鎮參加這個盛典。

時至今日，拋貓節已經成為比利時一個重要歡樂節慶，每年吸引成千上萬遊客。（網絡圖片）

內容提供：奴才

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「比利時拋貓節 由殘忍變成歡樂的節日」​】

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