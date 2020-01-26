【找快樂的孩子】孩子性格內向易吃虧？　過來人媽媽：做自己就好

編按：子女性格內向不愛說話，家長難免擔憂孩子將來在人際關係上吃虧，千方百計想讓他們活潑合群一點，但這樣真的好嗎？

性格內向的孩子，往往需要時間熟悉環境及與別人建立關係。（資料圖片）

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孩子天賦的性格不一樣，基本上可以分為內向型和外向型兩大類。我慶幸有養育這兩種不同性格孩子的經驗。在社交上，外向型性格的孩子是比較搶風頭的，我女兒性格外向，小時候帶她參與社交活動，她總能得到活潑聰明的美譽。兒子則是較內向和慢熱，很多時候帶他去和其他小朋友玩，他總愛在旁觀察，等到他有安全感和願意參與活動的時候，往往已經是聚會的尾聲，別人都準備回家了！

我曾經帶他們兩兄妹到文化博物館去參觀，當中有一個設計像是一個小山洞，上面是一個玻璃魚缸，小孩子低下頭走進去後可以站起來，再回頭便可以透過玻璃與在外面的父母朋友打招呼。這個設計是我兒子最先看見的，他在外面站了一會兒也不敢把頭鑽進去山洞裏。後來妹妹也發現了這個設計，她想也不想就已經衝進去了，然後在裏面笑著和我們揮手。兒子看見妹妹走進去，他才跟著走進去，享受這個設計的樂趣。

現職大學講師的何慧明，憶述兒子小時侯性格內向，未能將自己的真正能力展示出來。（紅出版社提供）

在這個社會，主動及愛說話重社交的孩子是有優勢的，特別在入學面試的時候，若果孩子能夠自如地與考官交流與及表達自己，是能夠贏取很多分數的。問題是內向型的孩子需要時間熟悉環境及與別人建立關係，才能將他們真正的能力呈現出來。要在面試這麼人工化及短暫的環境考核內向型的孩子，這對他們是不利的。

記得兒子升中學的時候，學校的英語老師與他面試後將他安排在英語B班，英語B班是為小學主要為廣東話授課的孩子而設的，我兒子自小學一年級已經就讀雙語小學，每年都有一位英語為母語的班主任授課，在這個環境下就讀了六年，再差勁也不可能在聽說方面跟廣東話授課了六年的孩子一樣。他上課後回來告訴我他英語班的同學是聽不懂老師說什麼的，於是我寫了一封信給英語老師，告訴他我兒子的學習背景，並且期望他重新評估我兒子的英語程度。結果第二天老師便把他轉到英語A 班去了，弄出這麼一個大誤會，我相信是兒子在面試時的表現比較沉靜和被動，未能將自己的真正能力展示出來。

何慧明認為很多父母擔心子女性格內向，會影響他們的入學面試表現。（資料圖片）

內向的孩子好像未能即時把握眼前的機會去表現自己，這會令父母擔心他們面試的表現，萬一不理想，可能因此失去入讀名校的機會。於是，坊間出現了很多幼兒面試班，教導孩子如何與人對答，期望孩子能在最短的時間內將最好的一面展現出來。我曾經與一位內向型的幼稚園高班孩子閒談，她有接受面試培訓，我問她假期做了什麼，她熟練並豐富地一下子回應我，像是背誦出來的機械式答案，不似是一個天真活潑的孩子的自然回答。學校考試有標準答案，現在似乎面試也有度身訂造的標準答案呢！

管教策略與家長的價值觀是分不開的。我不是一個成就導向的家長，我重視孩子的個人成長和心理發展。雖然眼見兒子因著他內向的性格一次又一次的吃虧，但是我不想他走捷徑。我相信成長是循序漸進的，我會不斷鼓勵他擴展自己，多和同學交流及聚會，我同時學習接納他這個個性，不要因為怕他吃虧而急功近利地期望改變他的特質，令孩子變成父母理想中的孩子，而不是真正的自己。孩子要學習認識自己，接納並欣賞自己，並且慢慢擴展自己的特質。我想最重要的是不要讓孩子感覺到自己內向是有問題的。家長心急的催谷可能會令孩子變得不欣賞自己的性格，或是不喜歡自己。

家長若心急催谷子女學習變得「外向」，有可能令他們因此否定自己。（資料圖片）

內向型的孩子就好像一朵含苞待放的鮮花，驟眼看是沒有什麼令人覺得驚豔的地方，只要你願意耐心等待，當它盛放的時候，旁人便能察覺它的美。令到一朵含苞待放的鮮花加速盛放，有這個必要嗎？加速了它的盛放，會否也加速了它的凋謝呢？「欲速則不達」是中國人的傳統智慧。我兒子較內向，我等到他升上中學，他才比較多主動和我分享他學校的經歷。隨著他年紀漸長，他常常主動和我深入地討論他的經驗和看法。等到他上高中，我才更頻密看見他會與朋友外出活動，並發現他有一些好朋友。他不但呈現他的思維能力，也展現他的社交能力，更重要的是他沒有拒絕自己內向型的性格。他最近告訴我他發現社會上很多出色的領袖都是內向型性格的人。他見識到內向型性格的人一般是較有深度的，能夠深入思考問題，若在工作上發揮，是可以帶領及管理公司的。他對這個發現感到興奮，期待著繼續把自己的優點發揮。面對一個內向的兒子，我選擇讓他做回自己，按他的步伐成長，享受發現自己優點的喜悅和盼望。

（以上是《找快樂的孩子——快樂與卓越並行的教養》的內容節錄）

書名：《找快樂的孩子——快樂與卓越並行的教養》 ，作者： 何慧明及陳煜丹夫婦。（紅出版提供）

作者： 何慧明及陳煜丹夫婦

何慧明博士

香港中文大學社工系學士、碩士和哲學博士；中國神學研究院基督教研究文憑。作者曾任全職社工、全職義工、全職媽媽、全職博士生，現職全職大學講師。作者曾於不同的機構、學校和教會進行精神健康、家長教育、個人成長和輔導等課程及講座，作者以媽媽、社工及學者的多元身份和角度分享教養的智慧。

陳煜丹

香港中文大學藝術系學士、英國利物浦大學教育碩士、中國神學研究院基督教研究碩士。作者從事中學教育二十多年，曾於2001年獲得中國助學基金「香港傑出教師選舉」優異獎及於2012年獲香港藝術發展局頒發「傑出藝術老師」獎。作者擅長於子女管教、美術教育、性格發展、調解及恩賜事奉的範疇，曾出版《美育——全人教育的鑰匙》一書。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。