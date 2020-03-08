整型檯上的人生｜40歲熟女陷忘年戀　為留住20歲男友沉迷整容療程

編按：忘年戀愈見普遍，不過雙方的年齡差距始終擺在眼前。如果年長的一方是女性，難免會對自己年華老去而感得恐懼，從此成為整容醫院的常客，甚至是跪在醫生面前希望可以不斷接受療程……

忘年戀障礙多，尤其年長一方或會因此對外觀老去感到特別恐懼。（電視劇《婚內情》劇照）

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蘇蘭琪（Solange）是一位四十多歲的漂亮衣索比亞人。她完美結合狂野與世故，個性外向又出眾、有趣且誘人。

我們已經合作了10年。在她得了乳癌以後，由我替她重建兩邊乳房。

單身的蘇蘭琪像隻花蝴蝶一般，住院的時候，一個比一個帥氣的男士絡繹不絕的進出其病房；她把醫院當成旅館，一件絲質的便服就直接掛在四腳拐杖上。另外她和大家相處融洽，連院長都在詢問她的近況，這樣的本事讓她得以獨占一間雙人房，還和護理師們串通好，以免眾多情人互相撞見。整個診所因為她的快活和興致而雀躍，同時樂於為她服務，讓這間私人醫院快要變成歡樂酒吧了。

蘇蘭琪一天24小時都散發著魅力，始終如一。她感性浪漫、女性魅力無懈可擊，而且人格特質鮮明。

切除乳房後，她小心翼翼的重建乳房，努力呈現最完美的樣子。但就算少了一邊乳房，她也從不擔心別人不喜歡她了，亦不害怕裸露身體或是讓人愛撫。她性感誘人，而且她自己很清楚這一點，這份自信讓她更加吸引人。

今天，蘇蘭琪跪在我的面前，懇求我再幫她注射肉毒桿菌。

有整容醫生指，愛上小鮮肉的熟女是他們診所最死忠的客戶。（電影《出軌的女人》劇照）

「蘇蘭琪，妳已經夠完美了！我們一個月前才剛注射了肉毒桿菌！」

「醫師，我求求妳，我親愛的醫師啊，再一滴就好。」

「妳到底是怎麼了？妳平常沒有這麼瘋狂啊！」

「醫師，他才20歲！這對我來說太糟了！」

「啊！」

我的同事瓦萊麗（Valérie）馬上和我一起評估問題的嚴重性。瓦萊麗試著說服蘇蘭琪：「蘇蘭琪，妳比任何女人都更吸引人。」可惜一點用也沒有。蘇蘭琪又笑又哭的，讓我們不得不替她在眉尾注射肉毒桿菌。

像她這樣喜歡年輕男孩的熟女，是我最好的客戶，和她們相處往往令我感到愉快。

她們總說著同樣的故事，最常見的情形是她們原先無意勾引比自己小上20歲的男人，甚至沒把年輕男孩列入情人的考慮名單裡。但看到男孩眼中的欲望，她們不禁被觸動，於是放任自己被勾引，心想：這有何不可呢？反正又沒有什麼損失。

但厄運已然找上她們。

為向年輕情人展示最佳狀態，不少熟女會做異常多的保養工作，確保吸引力不變。（電視劇《婚內情》截圖）

剛開始，和年輕男孩的冒險確實很有趣，不僅新鮮感十足，他們在床上的表現更是出色，像是永遠不會疲倦似的熱情無比，而且輕鬆浪漫。在他們面前，她們可以是情婦、媽媽，甚至姐姐，他們就是如此毫無忌憚。這些年輕男孩還會傳簡訊、寄電子郵件過來，甚至突然跑到辦公室，帶了一個巧克力麵包要她們嘗嘗，那無邪的模樣實在讓人難以抗拒。

接下來，煩惱開始了。這些熟女開始格外在意年齡的差距，意識到自己相較之下的確老了，於是幻想起擁有漂亮年輕女性的容貌，甚至於醜陋的年輕女性也行。

即使鏡子裡的身影依舊動人，她們總覺得有一天早上醒來，就會變得又胖又醜。當這個念頭一產生，我隨即會變成她們最好的朋友，而她們也成了我最死忠的客戶。

這些熟女們離不開我的候診室了，向我傾吐她們的惶惶不安，然後我們因為她們令人難以置信的行為一起發笑，例如：打肉毒桿菌、注射玻尿酸、去角質、移植、脫毛、手部保養、腳部保養、染髮、私密處修毛、保養霜、算命……這些統統會經歷。一切都是為了確保男人對她們的欲望，尤其是那些喜歡她們的男人。

即使她們說服自己相信情人是最佳催化劑，促使她們盡力保持最佳狀態，但這些男人的角色定位並不會變──她們應該要擺脫，同時卻又想要吸引──宛如一場狂亂的璀璨煙火。

（以上是《整型檯上的人生》的內容節錄）

書名：《整型檯上的人生》，作者：Isabelle Sarfati （大是文化提供）

作者： Isabelle Sarfati

在巴黎已執業三十餘年，是使用乳房手術填充技術的先驅之一，目前擔任巴黎乳房研究所的整型及重建外科醫師，專攻乳房外科和面部美容醫學。

她是巴黎醫院的前主任，也是歐洲外科學院的老師，曾在巴黎最好的醫院和美國加利福尼亞州的史丹佛大學接受培訓，也在巴黎大學修習過普通外科、美容重建整型手術。她對乳房重建手術很感興趣，並將時間投入到抗癌研究中，另與醫師奎斯納．克拉夫（Krishna Clough）合作，於 2004 年開設巴黎乳房研究所。《整型檯上的人生》是她的第一本書。

譯者： 黃明玲

桃園客家人。淡江法文系畢業。年過半百，感到人生旅途最辛苦也最滿足的兩件事，是養育3個寶貝兒女和從事法文翻譯。

出版社：大是文化

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