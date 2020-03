新冠肺炎丨菲律賓「WUHAN」藏頭海報提5大防疫要點　網民：超好記

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

海報於網上流傳,相片可見右上方有菲律賓醫療組織CMHS(Construction Medical and Health Services)的標籤,相信是他們出版的文宣。

海報中5大要點:

Wash your hands often . (勤洗手)

Use masks properly and responsibly (適當及負責任地使用口罩)

Have your temperature checked daily for fever (每日量體温確認否發燒)

Avoid large crowds . (避免大量群眾聚集)

Never touch your face with unwashed hands . (未洗手不要摸臉)