新冠肺炎丨菲律賓「WUHAN」藏頭海報提5大防疫要點　網民：超好記

俗稱武漢肺炎的新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，各國都加強衛生宣傳。近日網上就流傳一張來自菲律賓醫療機構的宣傳海報，當中提出5大要點，更以「藏頭詩」的方法拼出「WUHAN」（武漢）一字，不少網民表示非常好記。

海報中的5個提醒，每項開首的頭一個英文字母連起來就是「WUHAN」。（網上圖片）

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海報於網上流傳，相片可見右上方有菲律賓醫療組織CMHS（Construction Medical and Health Services）的標籤，相信是他們出版的文宣。

海報中5大要點： Wash your hands often . （勤洗手） Use masks properly and responsibly （適當及負責任地使用口罩） Have your temperature checked daily for fever （每日量體温確認否發燒） Avoid large crowds . （避免大量群眾聚集） Never touch your face with unwashed hands . （未洗手不要摸臉）

海報中的5個提醒，每項開首的頭一個英文字母連起來就是「WUHAN」，即武漢的英文拼音。不少網民認為這宣傳十分到位有效，「朗朗上口」、「肯定記好記滿」、「那個也可製作成長輩圖當推廣防疫用」，不過亦有網民笑指中國網民或會很介意，「我聽見玻璃破碎聲」。