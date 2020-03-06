【新冠肺炎】韓星響應善良房東運動　Rain金泰希江南物業減租50%

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在韓國肆虐，零售、餐飲等服務性行業首當其衝，生意大受影響。韓國全國現發起「善良的房東」運動，呼籲業主減免租金；多名藝人包括鄭智薰（Rain）及金泰希兩夫妻、演員朴恩惠等紛紛響應，被網民稱讚「做善事不遺餘力」、「人美心善」。

韓國疫情惡化，圖為工作人員在街頭清潔消毒（AP）

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韓國當局周五（6日）公布確診病例新增518宗，累計6284宗；民眾減少外出和聚會，零售消費市道冷清。有「韓國最強夫婦」之稱的鄭智薰和金泰希最近響應「善良的房東」運動，分別將名下的首爾江南區清潭洞和驛三洞物業，在3月份減租50%。

另外，曾出演《大長今》的朴恩惠近日除了幫忙宣傳租戶的店舖，並免收3月份租金；知名主持人徐章勳表示，他名下首爾瑞草區瑞草洞、銅雀區黑石洞和麻浦區西橋洞3處承租經營的餐廳，都獲連續減租10%兩個月。據報徐章勳還為弱勢兒童捐款1億韓圜（約65萬港幣）。

韓國景點震撼空城照

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「善良的房東」運動原於2月12日由全羅北道全州的韓屋村發起，隨着疫情日趨嚴重，全國均有不少業主響應，減免租金紓緩中小營企業的負擔，例如韓國友利銀行周五宣布，為入駐物業的中小企業等，提供5個月、每月100萬韓圜（約6500港元）上限的租金寬免。

（綜合）