新冠肺炎│台男製迷你防疫用品　口罩只遮到鼻孔萌爆網民：2盒THX

新冠肺炎持續（俗稱武漢肺炎），香港人求罩若渴，鄰近台灣亦不遑多讓，不單口罩缺貨，還曾出現生活用品搶購潮。有微縮模型達人在facebook以作品反映這些社會現象，指希望大家可以把酒精留給有需要的人，也不要再囤積衛生紙。其中口罩模型特別引起網民關注，笑言這些「口罩」要量產，「老闆我要買五盒！」，相當搞笑。

台灣有微縮模型達人近日製作了一系列防疫用品模型，引起網上關注。（Instagram帳號「cheng_hank」圖片）

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曾拿下日本微縮模型冠軍的鄭鴻展，平日愛在社交網站分享作品，手藝高超。他近日因應新冠肺炎疫情影響，製作了一系列防疫用品模型。照片所見，模型均是近日在台灣被搶購一空的外科口罩、消毒酒精及衛生紙，作品細緻可見，相當逼真。

鄭鴻展在帖子中表示，當人們買不到口罩後，便開始囤積酒精和衛生紙。他希望大家可以「把（消毒）酒精留給有需要的人。」，又指「衛生紙成分和口罩不同，請不要再囤積衛生紙了！」。

照片很快引起網民討論，當中外科口罩模型特別多人關注，留言笑說這些「口罩」要量產，並問及N95口罩模型的去向，「大哥！N95（口罩）的呢？」、「沒有生產N95嗎？」，也有人戲言「請問可以訂一盒嗎？」、「老闆我要買五盒。」、「老闆先來100個！」、「這個囤積應該沒人會理吧！」、「厲害了，遮得到鼻孔嗎？」。

（Facebook帳號「hank.cheng.777」）