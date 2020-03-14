【新冠肺炎】驚見超市又無廁紙　台女上網分享反被罵　原來是……

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，造成人心惶惶，之前在台灣傳出廁紙原料被拿去做口罩的不實消息，造成民眾擔心買不到廁紙而出現大搶購的亂象，經過政府努力的「消毒」澄清是謠言，好不容易平息了這場「廁紙之亂」。不過有女網友昨（13）日去超市要買廁紙時卻發現架上空蕩蕩，讓她相當緊張。

這名女網友在臉書「我愛全聯好物老實說」貼文說自己到全聯要買衛生紙，但一進到店裡看到架子上的情形讓她傻眼，因為貨架上空蕩蕩的，只剩下一、兩袋衛生紙，旁邊還掛著牌子寫著「每日持續進貨中」，讓她忍不住的說「到底為什麼？我跑了兩家全聯還是沒有衛生紙」……

真相原來是……點圖放大看原post及網友留言：

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貼文引起網友們的關注，「妳是住哪裡，衛生紙有缺這麼大喔？」、「可能只是還沒補貨吧」、「可以問問看他們補貨時間再去買」、「我也是跑5家，衛生紙都被買光光」、「我也是看到空架」、「我家這邊全聯很多啊，門口還堆一堆，也是在台北市啊」、「不懂？請問現在還有人在搶衛生紙嗎？」

熟知內情的網友則表示「因為買6串折100元活動的關係，不必恐慌」、「只是行銷手法啦，不用緊張，其他通路還是有衛生紙」、「因為目前特賣值得買」、「一個屁股的沒能夠阻止全聯的特價阿！真的便宜啊」、「全聯在做活動，任6串折$100」。

不過這樣的現象也讓部分網友覺得不妥，「話說這樣的特賣，不就造成另類恐慌嗎？」、「別製造假消息」、「別製造恐慌，會影響大家，PO文請小心」。

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