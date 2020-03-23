【N號房】韓媒揭做會員畀錢都唔夠　管理人一招辨別是否真變態

韓國「N號房」和「博士房」事件震驚全國，民眾要求嚴懲威逼受害人拍攝性虐影片的罪犯，並且公開曾加入涉案Telegram群組人士的身分。韓媒《國民日報》記者去年6月開始假裝附費會員調查30個群組，揭發幕後主腦「管理」會員及受害人的方法同樣嚇人，要加入做「N號房」會員必須拿出「私伙片」，並非「有錢就得」，如不上傳隨時被逐。

韓媒《國民日報》記者去年6月開始假裝附費會員調查30個群組，揭發幕後主腦「管理」會員及受害人的方法。（國民日報）

其中一名主腦「博士」趙某日前被捕。（「YTN_News」YouTube影片截圖）

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據《國民日報》報道，記者去年初於收發淫穢物品的網站「AVSnoop」，點擊通往Telegram的可疑連結，才開始發現「N號房」的蹤迹。要進入由8個群組組成的「N號房」，記者必須通過第一關卡，即先在「高牆房」內上傳自己擁有的淫穢物品，並且參與性騷擾的對話，否則就會被強制退出，如有非法拍攝的影像，更猶如直通「N號房」的門票。

報道形容「高牆房」的人多達7000多，記者在其中一個衍生群組裏，一天的淫穢訊息便超過1.5萬個，其中更大多數是強姦兒童等非法影片。「1號房」至「8號房」原由「godgod」開設，每個房間有3至4名受害人，即受害人數多達20至30名；去年2月「godgod」退出由一名叫「Watch man」的人接手，但「Watch man」也在同年9月不見蹤影。

12張圖看清「N號房」與「博士房」案件：

+ 8 + 7 + 6

該報記者發現「N號房」慢慢消失之際，「博士房」去年7月出現，其經營手法比「N號房」更變態。主腦「博士」開了3個群組，加入會費收25萬至150萬韓圜不等（約1550至9280港元）。記者亦曾數次被人以「不上傳淫穢物」為由，遭到強制退場。

該名記者追查期間每天走訪約30個群組，發現所有群組基本都有數千名男性會員，單一最高人數可達2.5萬多人。記者在群組中每天都看到大量受害人，他一度試圖透過共享的電話號碼與她們接觸，惟大部分人都沒有接聽電話，有關號碼更在一天之後變成無效。

（國民日報）