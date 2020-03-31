【新冠肺炎】竟然揀梵高冥壽落手？　賊人闖博物館盜走畫作

位於荷蘭阿姆斯特丹以東的拉倫辛厄爾博物館（Singer Laren Museum）因新型冠狀病毒疫情而由本月12日起關閉，但周一（30日）凌晨被賊人闖入，盜取了荷蘭著名畫家梵高（Van Gogh）的一幅作品。

梵高於1853年3月30日出生，失竊的是他在1884年完成的《春日花園，紐恩南牧師畫院裡的春天》（Spring Garden, Parsonage Garden at Neunen in Spring），這幅畫是從荷蘭的格羅寧根美術館（Groninger Museum）借來展出。對於梵高畫作被盜，拉倫辛厄爾博物館長范歐斯（Evert van Os）表示「震驚且非常憤怒」。

荷蘭傳媒報道，失竊畫作估價介乎100萬至600萬歐元（約855萬至5133萬港元）。警方指賊人約在周一凌晨3時15分打破博物館玻璃闖入，期間警鐘響起，惟警員趕到時畫作已被盜去，現正進行調查，並翻看閉路電視紀錄及查問附近居民收集線索。

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當地藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）表示，犯案者是受過訓練的專家，又指藝術品盜竊案通常有三大可能，第一是賊人偷後再賣回給館方歛財，第二是支付黑幫，又或是用來減輕刑罰，因為罪犯供出藝術品的藏身之處，或可換取較短刑期。

▼梵高的其他作品

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《春日花園，紐恩南牧師畫院裡的春天》描繪的是梵高從父親屋中看到的鄉村教堂景象；梵高在1883年至1885年間曾回到父母的故鄉尼嫩（Nuenen）生活和創作，期間他創作了大量以農民為主題的作品，當時其鄰居都認為他是個脾氣古怪的人，根本沒有人知道他會是藝術史上一位舉足輕重的人物。

全球收藏最多梵高作品的「阿姆斯特丹梵高博物館」，在2002年亦曾遭盜賊光顧，盜去兩幅油畫，分別是《紐南的小教堂》和《暴風雨下的海濱》，均是梵高早期作品，兩畫在2016年被尋回，而且保存狀態良好。