台灣口罩康匠快閃開賣　發售時間前1小時fb專頁公布：午餐時睇睇

台灣康匠成人口罩將於今日在網上快閃出售，發售前一小時會於「Taiwan Masks Hong Kong」facebook專頁公布，他們提示「中午之前專注工作 ，午餐時可以睇一睇」，相信將於正午時間開賣。

「Taiwan Masks Hong Kong」專門出售台灣製造口罩，他們於凌晨時分發帖，表示有口罩將於今日（4日）在網站上開賣，開賣時間提一小時通知於fb 通知，每人每次限買兩盒，而口罩的顏色將會是「今個禮拜新嘅一隻色再加埋另一隻熱賣嘅色」，送運則使用順豐到付。

口罩售價為$108元50個，帖子中提示開賣時間：「中午之前專注工作 ，午餐時可以睇一睇」。

台灣康匠成人口罩將於今日在網上快閃出售。（「Taiwan Masks Hong Kong」fb圖片）

台灣康匠【友你】口罩詳情：

尺寸：長 17.5 公分 x 寬 9.5 公分 ± 0.5 公分

PFE >99%，BFE>99%，VFE>99%

100% 台灣製造

新型PE鼻線

高彈性耳帶

使用親膚性複合纖維，材質柔軟不刺激皮膚

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。