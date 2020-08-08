雖然是精神病但沒關係｜金秀賢徐睿知治癒劇　15句超共鳴人生金句

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金秀賢和徐睿知主演的Netflix治癒系韓劇《雖然是精神病但沒關係》已播到尾聲，周日（9日）將迎來大結局，被稱為「夫妻臉CP」的兩人在劇中愈看愈合襯，加上後半劇情轉趨懸疑，令劇迷欲罷不能地追看，但更讓網民回味的是，每集的主題童話及角色對白，即使暗黑又現實，但卻意味深長。本文就精選了劇中15句最引人共鳴的金句，讓大家回顧反思。

金秀賢和徐睿知飾演的男女主角，在相遇後彼此治癒傷痛。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

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《雖然是精神病但沒關係》自6月播出以來，人氣有增無減，更一直成為韓國電視話題排行榜的冠軍。故事講述金秀賢飾演的精神病院男看護，因父母雙亡，從小獨自照顧由吳政世飾演患有自閉症的哥哥，一直不期望自己的人生有未來；而由徐睿知飾演、擁有反社會人格的童話故事作家，因幼年成長過程變得孤獨，做事極端，直至兩人相遇後彼此治癒傷痛。

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