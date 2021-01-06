趣一趣│比利時媽媽擺盤如畫畫　連戇豆先生都砌得勁似

撰文：夏洛特
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有時花些心思，食物也可變成藝術品。比利時有女子「Jolanda Stokkermans」巧手將食物擺盤成一幅幅的畫作，宛如藝術作品。Jolanda在社交網介紹指，她自去年開始受兩名孩子的鼓勵下，開始製作各類造型擺盤。當中題材多元，由動物、明星人像、著名地標等都應有盡有。
比利時有媽媽的食物擺盤宛如藝術作品，連表情鬼馬的戇豆先生都難不倒她。（Instagraml帳號「demealprepper」圖片）
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照片所見，Jolanda的「畫作」以寫實見稱，主要以米飯、蔬菜來製作，並配以香料或食用色素來添加所需顏色，或填補陰影、明亮部分，作品獲得不少網民熱烈追捧。
（Instagraml帳號「demealprepper」）
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