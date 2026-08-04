男子IKEA瞓床熟睡被人踢走鞋　導演吳煒倫直擊：赤腳搵唔到好陰功

踢鞋者以魔法打敗魔法？曾執導港產片《毒舌大狀》、《夜王》的導演吳煒倫近日於網上發文分享，在IKEA宜家家居及MUJI無印良品遇到有人長期佔用陳列品的兩件事，他於IKEA見到有位男子脫鞋躺在床上玩手機，不久後睡着，結果鞋被人踢走，不知去向，男子睡醒後只能赤腳尋找，吳導直言「赤腳咁周圍搵，搵唔到，好陰功」。在MUJI，吳導則遇到有位女子佔坐1張椅不肯離開，聲稱「等緊人」，令他甚感無奈。



網民紛紛批評長期佔用陳列品的人，「啲人真係好XX街，真正想買想試仲要睇佢哋面色」、「唔瞓咪唔會冇咗對鞋，成班都勁影響市容」、「我見到咁成日有個疑問，佢哋係咪喺自己屋企瞓唔着，要大庭廣眾咁瞓？」，有人說「踢鞋嗰位師兄師姐好波，好人一生平安，拍得住15蚊locker事件」，但不建議其他人仿傚。



導演吳煒倫於網上發文分享，在IKEA宜家家居見到有位男子脫鞋躺在床上玩手機，不久後睡着，結果鞋被人踢走，不知去向。（Threads@jacckng）

吳煒倫於Threads發文表示，「IKEA梳化俾人坐晒就不嬲㗎喇」，每當他想試坐，禮貌地請佔用者借開一點，通常都會遭佔用者白眼，還試過被罵，「話我搶佢個位坐」。

男子IKEA瞓床熟睡被人踢走鞋

吳導日前再去IKEA，形容「進化了」，「床都有人瞓，我之前未見過人瞓床的」。他表示，見到有位男子脫鞋躺在床上玩手機，「自己間房一樣」，不久後「見佢好似真係瞓着咗，個樣都瞓得幾安詳」。

導演吳煒倫曾執導港產片《毒舌大狀》和《夜王》，他日前在IKEA宜家家居及MUJI無印良品遇到有人長期佔用陳列品。（資料圖片／葉志明攝）

導演吳煒倫直擊：赤腳搵唔到好陰功

吳導續說，之後有個「無良的人」踢走男子的鞋，「踢到好遠，冇可能搵到」，男子睡醒後，「赤腳咁周圍搵，搵唔到，好陰功，好唔慣，出街冇鞋着」。

吳導嘆道，「今日又落雨又盛，行出去對腳濕dep dep（濕笠笠）咁，又污糟，黑鼆鼆咁，真係好慘，人神共憤，唉」。

吳導隨後去MUJI，見到有張椅子想試坐，但「有位小姐坐咗好耐」，吳導上前禮貌詢問可否讓開給他試坐，女子聲稱「等緊人」。

有網民留言分享長期佔用IKEA陳列品的無品者照片。（Threads@szebui_coachannabelle）

網民斥長期佔用者庹縮：想有免費休息地方

網民紛紛批評，「無論有着鞋定係無着鞋，都好肯定佢哋係無品嘅」、「難聽啲，啲人庹縮，想有免費嘅休息地方，因為去IKEA坐同瞓基本上係免費嘅，只要唔怕瘀夠厚面皮就得㗎啦」，甚至有人認為「呢啲人唔會知教訓係咩，下次會着住對鞋瞓」，有人則說「我應該聽完位小姐個答案之後，問佢一句"So?"」。

有網民分享目擊過的景象，「啲情侶成日都喺床上錫來錫去，當正自己屋企咁，都唔係第一次見喇」、「見過有人坐喺梳發度，瞓到扯晒鼻鼾」、「我見過有人喺間佈置咗嘅房間做功課添」。

有網民留言分享，長期佔用IKEA陳列品的無品者照片。（Threads@kwan.hei）

網民選購家俬直接拿尺度：佢哋知理虧會彈開

有網民分享選購家俬時的無奈經歷，「其實有時都覺得幾無奈，之前1個人搬出嚟，想參考下人哋點裝修，梳化買邊1張好的，床褥買邊1張自己瞓得舒服的，但永遠只會見到好多唔同年紀的人喺到坐、瞓，同埋每行1間示範單位，總有1對情侶，唔知以為自己去咗參觀人哋爆房」。

有網民表示不會理會長期佔用者，直接在旁量度家俬，「我之前去買家俬唔會出聲叫佢哋行開，直接拎啲尺喺佢哋附近度，又或者試下撳下拍下啲梳化/床嘅質感，佢哋就會彈開。嗰次無人開X我，應該都知自己阻人買嘢理虧」。

有網民建議，「IKEA真係要諗下方法，例如要試床試梳化，每次要取號碼限制人數進入及限時，等啲人唔好霸住阻住」。（資料圖片）

網民建議：試床試梳化要限人數限時

有網民慨嘆，「唔知點解講極鬧極現實裏頭去親IKEA都係有人坐喺度唔郁，阿伯阿婆都算，但係都係仲有一班後生仔女覺得自己冇問題，簡直係文化大倒退！以前如果我細個咁樣做俾屋企人鬧死，話我哋冇禮貌，所以真係好激氣見到新一代咁樣」。

有網民建議，「IKEA真係要諗下方法，例如要試床試梳化，每次要取號碼限制人數進入及限時，等啲人唔好霸住阻住」。

（Threads@jacckng）

其他報道：IKEA不雅片瘋傳│男女躺床上激戰 1舉動更衰震撼全網：不害臊嗎？

【IKEA／床褥／床架／不雅影片】在IKEA有「家的感覺」？社交平台Threads流傳影片，台灣某IKEA分店內，有穿黑衣男女躺在床褥上親熱「激戰」，旁若無人，有小孩目擊感到「好嘔心」，向家長投訴，家長到場「觀察」，批評「完全活在自己世界不管旁人側目的一對情侶」。



影片震撼網民，「IKEA不是時鐘酒店！」、「這就是台灣人的教養」、「真的很需要重新定義『禮儀』跟『界限』」、「這行為很不應該出現在公眾場合，常有小孩同行」、「不覺得床很髒嗎，幾百個人躺過……」。更有目擊者上載另一角度影片，透露該對男女作出更離譜行為，直斥「都不害臊嗎？」。



Threads流傳影片，台灣某IKEA分店內，有一對穿黑衣男女躺在床褥上親熱「激戰」。（Threads@bei_0721）

IKEA男女躺床上親熱 小孩目擊斥「好惡心」

IKEA是公眾地方，不應作出影響他人行為。有台灣女生於7月20日在Threads發布影片，指日前與孩子一家人到台灣某IKEA分店閒逛，經過床的展品區時，其孩子發現有男女躺在床上「親親摸摸」，感覺「好惡心」，她於是觀察該對男女一會兒，驚訝表示「完全活在自己世界不管旁人側目的一對情侶」，批評「在公眾場合能不能稍微控制好彼此，要恩愛回家去、上車去或是去開房間！拜託！」。

黑衣女不斷撫摸男方旁若無人

從影片看到，該對男女身穿黑色上衣，躺在床上，其中男方的手一直放在女方身體上，女方亦不斷撫摸男方，狀甚陶醉。2人親熱期間，旁邊有不少人走過，但他們都沒有理會。

該對男女身穿黑色上衣，躺在床上親熱。（Threads@kc.j6767）

該對男女身穿黑色上衣，躺在床上親熱。（Threads@kc.j6767）

該對男女身穿黑色上衣，躺在床上親熱。（Threads@kc.j6767）

1舉動更離譜 目擊者：不害臊嗎？

帖文於網上廣泛流傳後，有同為目擊者的網民發布另一角度拍攝影片，看到男方把右手放在女方下體位置，女方則在按動手機，未有特別反應，而其露腰裝束一覽無遺。該目擊者又透露，該對男女還把鞋子放在旁邊床上，直斥「超扯的！還把自己鞋子放在左邊床，都不害臊嗎？」。

另一角度影片看到，男方把右手放在女方下體位置，女方則在按動手機，未有特別反應。（Threads@bei_0721）

另一角度影片看到，男方把右手放在女方下體位置，女方則在按動手機，未有特別反應。（Threads@bei_0721）

網民震驚斥：這就是台灣人的教養

網民看過影片震驚，「這就是台灣人的教養。整個社會毫無邊界感，公共空間與私人領域不分」、「真的看不懂這些人在想什麼，發情去沒人的地方可以嗎」、「台灣教育真的很需要重新定義『禮儀』跟『界限』」、「建議IKEA貼上『請不要在床上親親抱抱』的公告」、「蠻沒禮貌的，沒人教嗎？」、「IKEA超多小情侶在那邊約會，想試坐個沙發都不行」。

不過亦有網民「錯重點」，認為該對男女相當勇敢，「那種床敢躺也是很勇，都不知道前一個躺的是誰，臉還敢去貼枕頭，就不怕前面被一個沒洗頭又流汗的大叔躺過」、「不覺得床很髒嗎，幾百個人躺過……」。

在台灣「公然猥褻」可罰款或監禁

根據台灣《刑法》第234條「公然猥褻罪」，意圖供人觀覽、公然為猥褻之行為，處1年以下有期徒刑、拘役或9,000台幣（約2,300港元）以下罰金。

（Threads@kc.j6767）