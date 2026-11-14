公屋仔入名校呻無獨立房！同學家境完勝　斥父零上進：自己投錯胎

入讀傳統名校，原本是值得高興的事，但男生在Threads發文，稱入讀傳統名校後，發現同學的生活環境與自己存在巨大差距，「同學個個住私樓，又有工人，呢啲我恨唔到，要怪就怪自己投錯胎」。



樓主承認無法與富裕家庭比較，卻認為即使家庭沒有能力購買私人住宅，子女亦應擁有基本私人空間，「其實就算唔係私樓，正常公屋家庭都可以間到間房俾自己小朋友，係咪？」。然而，住所屬開放式格局，完全沒有獨立房間或私人空間，令樓主感到不滿的並非單純家境並不富裕，反而是家人似乎從未認為這種居住安排對子女造成困擾，「問題係屋企人好似完全冇覺得對我唔住咁」。



樓主表示，由於家中沒有書房或獨立睡房，每日只能在飯桌做功課及溫習，經常忙至凌晨。惟父親在家中活動時，卻沒有顧及其學習需要，令其難以集中精神。樓主點名批評父親「做功課要開飯枱，成日喺間屋度掗掗拃拃，我做嘢嗰陣裝嚟裝去，就唔可以扮睇我唔到」。除了缺乏安靜環境，樓主亦指父親經常投訴他深夜整理書包、早上鬧鐘多次響起，影響睡眠，甚至表示子女起床等同把他吵醒，令樓主感到委屈。



樓主強調，自己已經盡量降低生活噪音，包括輕力開關櫃桶，以及晚上只亮着一盞枱燈，以免影響父親休息，但對方仍然不滿。「如果我有自己房，我做乜都唔會影響到你啦，你冇資格去話我嘈到你。」樓主認為，問題根源在於家庭空間不足，並非自己不肯遷就家人。



樓主更將矛頭直接指向父親的收入及事業心，批評父親「完全冇任何上進心」，認為對方每月賺取2萬多至3萬元，竟然自覺收入不俗，甚至經常與居住劏房的人士比較生活水平。樓主反問「點解人哋又可以住私樓請工人，送iPhone 17 Pro Max俾個仔做生日禮物，同時keep住每年去幾次旅行，而你唔可以？」



樓主表示，過去一直擔心傷害父親自尊心，因此沒有直接說出這些想法，但無法接受父母認為目前的家庭環境毫無問題，更將自己的不滿歸咎於入讀名校後性格改變。「仲覺得係我入咗呢間學校『變咗』，真搞笑」。



樓主指出「同學個個住私樓，又有工人」、「人哋送iPhone 17 Pro Max俾個仔做生日禮物，同時keep住每年去幾次旅行」。（《金多寶》劇照）

帖文引來許多網民討論，部份人以自身的奮鬥故事勉勵樓主努力：

「我Band1A 畢業，父母同我住1房1廳，所以我就係瞓廳嘅，日頭係梳化，夜晚就係我張床，讀書就係廁所度坐喺張凳仔一路玩螞蟻一路讀書，會考溫書嗰陣時去香港島唔同嘅政府圖書館溫書，12歲開始做暑期工，平時幫人補習，細個冇坐過的士，同學有嘅名牌從來都冇過，同學好多都係住渣甸山，但係我一啲都唔自卑，因為我天份好英文好，同學只會羨慕我，喺學校都算係一個風頭躉，我𠵱家喺美國係執業會計師，名牌大學碩士畢業，加油！ 細個辛苦啲唔緊要，最緊要大個自己爭氣！」



「我好細個媽媽因病離世，我爸爸有精神病，日日打到我手腫腳瘀，當年冇話虐兒，我哋窮到租板間房住，業主唔畀我哋用廚房，我哋日日煮食只可以用電飯煲，連老麥都冇錢食，我周邊啲同學都唔係有錢人家，但係都比我好好多，當時我都有問點解我要咁？人大咗，覺得所有我嘅經歷係我人生必定要去面對，係我嘅課題，的確對比起我啲同學，我起跑綫已經輸晒，我好辛苦捱到自己大學畢業，攞埋個碩士，同學中雖然我都係揾唔到錢，但係我唔係最差嗰個，明白你好辛苦好難捱，但係堅持落去，好好讀書，加油！」



樓主公屋屬開放式格局，完全沒有獨立房間或私人空間。（《一念無明》劇照）

亦有網民認為今時不同往日，家庭條件差，年青人難以力爭上游：

「成班老餅衝出嚟講自己啲先苦後甜故事，依家已經2026年，唔係7、80年代，呢度好多食到時代紅利靠知識改變命運嘅老餅出嚟指點江山，其實放喺同一個年代，自己都會有樓主咁嘅諗法」



「個個都話以前點以前點，因為以前個個都差唔多，起步都差唔多，𠵱家2026年啦，以前10個蛋糕10個人分，每人1個，𠵱家10個蛋糕，有1個人拎咗9個，剩返個跌爛咗嘅俾你哋9個人分，佢仲要同你講，你有得分好好啦，其他人無得分」



樓主表示，由於家中沒有書房或獨立睡房，每日只能在飯桌做功課及溫習，經常忙至凌晨。然而，父親在家中活動時，卻沒有顧及其學習需要，令其難以集中精神。（《翻盤下半場》劇照）

樓主對居住空間的控訴，反映香港家庭普遍面對的住屋問題。根據香港房屋委員會公布的《房屋統計數字2025》，截至2025年3月底，房委會公屋租戶的人均居住面積平均為14.1平方米，較2015年的13.1平方米有所改善。另外，政府統計處2021年人口普查顯示，公營租住房屋的人均居所樓面面積中位數為11.5平方米，私人永久性房屋則為18.6平方米，兩者相差約62%。

值得注意的是，人均居住面積不代表每名家庭成員均能擁有獨立房間。對於需要長時間溫習的學生而言，即使家中設有書桌，若缺乏隔音、獨立間隔或可關門的地方，仍可能受到家人活動及作息影響。

樓主將矛頭直接指向父親的收入及事業心，批評父親「完全冇任何上進心」，認為對方每月賺取2萬多至3萬元，竟然自覺收入不俗。（《翻盤下半場》劇照）

狹窄的居住環境，除了影響日常生活，更可能影響兒童的學習及心理健康。香港都會大學與香港社區組織協會2025年公布一項為期3年的研究，首階段訪問1,032名小四至小六學生，當中包括劏房及非劏房住戶。研究發現，39.1%劏房學童認為家中缺乏學習空間，43.9%認為缺乏遊玩空間，另有19%認為家中噪音問題嚴重。研究亦指出，認為家中缺乏學習空間的兒童，其抑鬱、焦慮及壓力指數分別較其他兒童高11%、4.5%及4.6%，整體生活滿意度則低15%。

深度訪談發現，部份劏房兒童只能在睡床或餐桌學習，甚至需要經常移動學習用品。研究涉及劏房家庭，雖然未必能直接套用於樓主的居住情況，但反映缺乏固定學習空間，確實可能對兒童成長構成影響。

研究指出，認為家中缺乏學習空間的兒童，其抑鬱、焦慮及壓力指數分別較其他兒童高11%、4.5%及4.6%，整體生活滿意度則低15%。（《年少日記》劇照）

除了居住環境，樓主對父親收入的批評，亦折射不同家庭的經濟差距。根據政府統計處數字，2025年公營租住房屋家庭住戶每月入息中位數為20,500元，私人永久性房屋住戶則達41,000元，相差1倍。

換言之，樓主提及父親每月賺取2萬多至3萬元，單從收入金額而言，未必屬於香港最低收入群體。然而，家庭經濟能力還受家庭人口、其他收入、住屋開支及資產等因素影響，亦不能單憑月薪判斷父母是否努力。

許多網民以自身的奮鬥故事勉勵樓主努力，亦有網民認為今時不同往日，家庭條件差，年青人難以力爭上游。（《存酒人》劇照）

事件亦帶出另一問題：當不同經濟背景的學生在同一校園成長，物質條件的差異可能變得更加明顯。有人能擁有獨立睡房、外傭照顧及海外旅行機會，有人卻只能在飯桌趕功課，甚至需要在深夜小心翼翼活動，以免影響家人。樓主的不滿究竟是對貧富差距的無奈、對父母欠缺體諒的控訴，還是過分與富裕同學比較？事件也令人思考，子女是否應該理解父母的經濟限制，以及父母在有限的居住條件下，應如何尊重子女的學習及私人空間需要。

（Threads@cyousoonl）