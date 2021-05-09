日本毒可樂無差別殺人案　路邊汽水致3人死　疑犯做殺人實驗？

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-05-09 23:00

【日本懸案／可樂殺人案／毒可樂／無差別殺人／隨機殺人】路邊飲品不要飲！可樂是風行全球的飲品，但日本於七十年代發生「氰化鈉毒可樂無差別殺人事件」（「氰化鈉」俗稱「山埃」），直接和間接導致3死亡，頓時令全國人心惶惶，警方出動大量人員緝兇，惟案件事隔44年仍懸而未破。警方在案中共發現4瓶毒可樂，發現每瓶含有的氰化鈉份量都不同，而居民指早在案發前數個月，已曾在路邊發現可疑汽水，警方相信犯人把殺人當作實驗，測試在可樂投放多少毒量，以及放在何處最容易被人取走並喝下，儼如在做「殺人實驗」。 案發前，日本的可樂流行玻璃樽裝，而案件令當地自動售貨機上販賣的可樂，逐漸變成以易拉環罐裝為主，因為易拉罐一旦被開啟就難以回復原樣，讓人容識別是否曾被開啟或注入異物。

16歲學生因喝下放在電話亭地下的樂毒送命，案發現場引來記者追訪。（網上圖片）

16歲學生喝一口可樂送命

案中首名是死者16歲少年檜垣明（另譯惠源明），生前在京都洛東高中就讀一年級，其父親在國鐵新大阪站工作，所以檜垣明就趁寒假到國鐵做兼職，於新大阪站開往東京的列車上工作，沒料到只是踏出職場半步，卻變成一場有去無回的亡命之途。

1977年1月4日凌晨，檜垣明和5名同事在東京品川站下車，並且路經一個電話亭，其中一名女同事發現電話亭內有1枚10日圓硬幣，以及1瓶放在地上的璃樽裝可樂，由於她不太喜歡飲可樂，所以送給年紀最輕的檜垣明。

6人回到宿舍，約定洗好澡後在娛樂室飲酒聊天，檜垣明因未到法定飲酒年齡，所以打開該瓶拾來的可樂，但只是喝了一口，他發覺可樂味道灼喉，起初以為變壞，立刻將口中可樂吐了出來，繼而用自來水漱口，但隨後突然口吐白沫，繼而昏迷倒地抽搐，同事大驚報警。檜垣明由救護車送到北品川綜合醫院急救，醫護人員立即為他進行洗胃等緊急救護措施，但他延至翌日清晨7時30分不治。

毒可樂連環殺人後，傳媒都大肆報道，令當地巿民人心惶惶，對不明來歷的汽水飲品都加以警惕。（網上圖片）

極少量氰化鈉即可殺人

高輪警察署與警視廳搜查一課的警官到宿舍調查，經鑑定後確認該瓶可樂中被加入了氰化鈉，由於氰化鈉毒性猛烈，吞入後致死時間從數秒至數分鐘不等，所以即使檜垣明即時吐出部分可樂，吞下的份量極少，但仍足以致死。

正當檜垣明過世後45分鐘，距離他們拾獲致命可樂約600米遠的行人路上，有民眾發現了1名穿着灰色衣服的中年男性倒在路上，同樣送院不治。死者遺下的個人物品包括25日圓、１個單肩背包及１條毛巾，警員起初以為他凍死路上，但遺體經解剖驗出氰化鈉，人員亦發現遺體附近有吐出可樂的痕迹，繼而順藤摸瓜，在約100米遠的燈柱下發現了一個空的可樂瓶。經過調查後，警方證實第2名受害人是46歲菅原博，原籍山口縣下關市，本來從事林業，但2度因盜竊罪被捕，隨後涉嫌詐欺罪名而逃亡，銷聲匿跡13年，估計他同樣飲用了毒可樂致死。

警方相信歹徒蓄意在可樂中下毒，有機會是隨機無差別殺人事件，派出約200人在現場一帶展開搜索，雖然氰化鈉是劇毒，但同時是鍍金工廠不可缺少的化學品，現場一帶都是鍍金工廠，換言之，氰化鈉是唾手可得的毒物。

4瓶毒可樂氰化鈉總量各不同

警方經搜索後共發現了4瓶毒可樂，第1瓶導致惠源明死亡，氰化鈉總含量為1.4至1.6克；第2瓶把菅原博毒殺，氰化鈉總含量為1.9克；第3名在一處路燈下發現，氰化鈉總含量為3克；第4瓶則在某商店前發現，氰化鈉總含量竟高達9克。

對於被發現的可樂的氰化鈉有不同含量，警方相信犯人是在測試投放哪種劑量，才能在不太影響可樂味道下，甚至讓人不察覺喝下而殺人。而當地晨跑居民則表示，在案發前一年的11月就曾在路邊見過有瓶裝可樂，而且每隔數天就會改動位置，有時候擺放的地方會更顯眼。由於當時沒有人中毒，警方分析後，認為犯人可能是在進行實驗，看看可樂放在哪處有最大機會被拿走，而用作實驗的可樂沒有毒，所以才未有收到中毒報告。

毒可樂殺人事件經當地傳媒大肆報道，巿民既恐慌又加以警愓，都不敢喝遺在路邊的汽水飲品，而對不明來歷的飲品亦會加以警惕。惟案發後個多月，即是2月13日早上6時許，大阪的39歲男子申琪在上班途中到自動售煙機買煙，發現機頂上放着1瓶可樂，於是順手帶返辦公室。同事獲知可樂來源後，都勸阻切勿飲用，但申琪不聽勸告照樣要喝，隨即出現中毒症狀，幸搶救及時，經治療後翌日出院。

警方共發現了4瓶毒可樂，氰化鈉總含量各有不同。（網上圖片）

中毒者獲救後感羞恥自殺

案件引來警方懷疑，質疑極少劑量的氰化鈉就足以斃命，為何申琪會無事，甚至隔日就可以出院？而且其中毒症狀不似飲用過氰化鈉。正當人員上門作進一步調查時，卻發現申琪已經自殺身亡，其妻子聲稱丈夫因案件引發騷動，而且事前同事已向他作出勸告，自己還是犯險，他自覺愚蠢及羞恥，所以自殺。雖然其死因充滿疑團，但同時令警方斷了 調查線索，無法證實他是否與案有關。

在申琪檢到毒可樂的翌日，即2月14日情人節，有人在東京的八重洲地下街發現了1箱多達40盒的朱古力，由於擔人有人投毒，所以就轉交警方處理。警方當時還以為是有人在情人節丟失了朱古力，遂放到失物待領處，至過了期間都沒人領回，故送交予生產商，沒料到廠方打開檢查後，發現每盒朱古力都有曾被拆開的痕跡，經化驗後朱古力更有氰化鈉成分，而且盒子寫有「這是對驕傲的醜陋日本人降下天誅」字眼。

警方調查後，發現在2月14日當天，有另1名男子在神田車站的洗手間撿到了1盒朱古力，他吃下後暈倒送醫院，幸經過搶救並無大礙。當時院方以為男子是食物中毒而沒有報警。當警方發現毒朱古力後把2案合併調查，發現送院男子吃下的朱古力，的確含有極微量的氰化鈉。

雖然警方認定毒可樂案和毒朱古力案很可能是同一個人所為，另有人則推測可能是模榜犯所為。案件一直沒有進展，雖然早過了15的有效追訴期，警方亦從未放棄追查，但至今仍沒有進一步線索，毒可樂殺人案亦成為日本著名懸案之一。

而案發後，當地可樂的包裝漸漸由玻璃瓶轉為鋁罐，因易拉環一旦曾經打開就難以回復原狀，藉此令消費者重搭飲用可樂的信心。

(綜合)

日本東京90年代曾發生殘忍的「井之頭公園分屍事件」，清潔工在公園垃圾桶內，發現用黑色膠袋密封的屍塊，其中殘酷情況竟與當時推出不久的《真·女神轉生》遊戲劇情不謀而合，引發哄動。專門講解懸案的Youtuber「小烏」曾分享這宗血案，透露背後可能涉及某些神秘事件。

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