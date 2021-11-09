安心出行丨外判清潔工呻被迫買智能手機掃碼　公園經理現身咁回應

進入政府大樓和辦公處所必須先使用「安心出行」流動應用程式的規定已實施逾1星期，不少市民仍在熟習。有網民日前匿名發文，指年屆65歲、於康文署公園任職外判清潔工的媽媽，遭上司強迫購買智能電話，以便上班前使用安心出行程式，更指即使媽媽打算「填表」亦被拒絕。不少網民質疑帖文真偽，直指現時進入公園毋須強制使用安心出行，其後也有自稱涉事公園經理的網民現身回應，表明沒有提出相關要求。

康文署回覆《香港01》表示，就大埔海濱公園情況，署方職員、承辦商員工及市民在進入該公園辦事處、草地滾球場及昆蟲屋時，須按規定使用「安心出行」或遵從豁免安排，到訪公園其他地方則毋須使用。公園職員嚴格按照相關指引要求及豁免細則知會承辦商及其員工， 並無要求65歲以上員工必須使用「安心出行」。



有網民發文，指在康文署公園任職外判清潔工的媽媽被上司強迫購買智能電話，以便上班時使用安心出行，相關帖文引來熱議，亦有人質疑真偽。（示意圖/資料圖片）

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有網民日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指年過65歲的媽媽於康文署轄下的大埔海濱公園任職外判清潔工，一般也在戶外環境工作。發文者指，11月1日晚上，即進入部分政府處所須強制使用安心出行程式規定實施當晚，媽媽回家後「眼濕濕」訴苦，指遭公園經理強迫購買智能電話，「返工唔掃安心出行唔准返工，就算佢過65歲都唔准填表」。

發文者表示，媽媽一向使用「老人機」，「嫌智能手機又大部又唔識用」，而任職清潔工只為打發時間。為了滿足上司的要求，他最終也找了1部能安裝安心出行程式的手機供媽媽上班時使用，但也不禁直斥：「呢個康文署為咗谷數連清潔工都唔放過，呢班管理層真係無陰公，淨係識蝦弱勢社群！」

有自稱大埔海濱公園經理的網民投稿回應，強調並沒有要求公園員工必須購買智能電話以便使用安心出行。（資料圖片）

帖文引來網民討論，惟不少人質疑事件真偽，指出現時進入康文署公園毋須強制使用安心出行，「每個部門有表格畀市民留低個人資料同電話號碼，外判清潔工都係用同一份表格」、「強迫買智能電話？即係恐嚇，係刑事，要報警」、「唔係過65有豁免，可以填紙咩？入場同員工係咪唔同」。

之後有自稱大埔海濱公園經理的網民投稿回應，強調並沒有向公園員工提出相關要求，並指若發文者的媽媽遇到任何難題，可直接與他聯絡商量。該回應再次引來網民關注，質疑情況反映康文署沒有清晰指引供員工跟隨，「可能有啲溝通上嘅問題，我建議經理出公開信或通告畀員工表逹清楚，咁大家都好辦事」、「出個指引咪得囉，清楚貼喺員工簽到地方，講明外判/非外判/合約制點處理」。

康文署回覆《香港01》表示，現時12歲以下和65歲或以上人士、及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，進入署方辦公處所和場地時，可獲豁免使用「安心出行」。獲豁免人士須填寫表格登記姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並按場所人員要求展示相關身份證明文件等。以上安排一視同仁適用於署方職員、承辦商員工和市民。康文署亦特別發工作指引，要求職員及承辦商員工按照有關規定或豁免安排進入署方辦公處所和場地。

關於大埔海濱公園情況，署方職員、承辦商員工及市民進入該公園辦事處、草地滾球場及昆蟲屋時，須使用「安心出行」或遵從豁免安排。該公園其他戶外地方，則毋須使用「安心出行」。公園職員嚴格按照指引的要求及豁免細則知會承辦商及其員工， 並無要求65歲以上員工必須使用「安心出行」。

11月1日起，進入康文署辦公處所和轄下場地需使用「安心出行」。署方指，除獲豁免外，所有人士必須使用「安心出行」掃描場所二維碼，才獲准進入署方辦公處所和場地。有關場地包括博物館、圖書館、表演場地、公眾游泳池、室內體育處所、及指定戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球發球練習場及高爾夫球練習草坪。