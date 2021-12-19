冬至前要還太歲　2021牛年犯太歲5生肖注意　做錯隨時招霉運？

【虎年／2022年／犯太歲／拜太歲／冬至／還太歲】2021牛年犯太歲者，包括屬牛、龍、狗、馬、羊之人，如果曾在年初拜太歲的話，宜在農曆新年前，選定還神吉日還太歲，後再按需要攝太歲祈求太歲君庇佑。不然會有招霉運，甚至持續多一年運滯的可能。



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想來年運程順暢，犯太歲之人不妨到廟寺攝太歲，祈求太歲保佑。（資料圖片）

2022年將至，大家送牛迎虎之餘，不妨提早了解來年的12生肖運程，看看有否需要為化解犯太歲，早作準備。而在牛年犯太歲的生肖，包括屬牛、龍、狗、馬、羊之人，則宜在農曆年來臨前，選定吉日還太歲，否則有可能影響新一年的運勢。



虎年犯太歲者，流年運程隨時受損。（《犀利人妻》劇照）

虎年犯太歲者，流年運程隨時受損。有意「攝太歲」者，可按需要到寺廟拜祭。另擇對吉日吉時將更有利祈福，但需忌諱當日干支有否相沖自己的生肖。

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傳統認為太歲是時運的一種，代表變動與衝擊，更有影響情緒起伏的說法。信眾一般有3招化解之法。

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