七仙羽教家居風水七件事　睡房唔好用吊燈　忌買黑廁否則要咁辟邪

在上一篇文章，我跟大家分享了不少家居風水的心得。如果你跟着我的建議，由選址開始，慢慢計劃，再配合不同的風水局擺設，好運自然會來。（本文節錄自《七師傅愛你——師傅乜都知》。）



文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）

我再跟大家分享多七式，這樣就可以自己做好自己的風水，節省不少找師傅看風水的錢。

【懶人包】一個圖輯看清七仙羽分享的家居風水七式及更多增運貼士（點圖放大閱讀）▼▼▼

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第1式，一屋光明：我在之前的篇章已分享過，一個空間如果沒窗，沒有陽光進屋，陰陰沉沉的，除了長期生活在那裏的人一定不舒服外，壞的能量亦會趁機形成。一間屋，無論是家居還是辦公室，一定要光猛，人才有精神，才能吸收好的能量。如家中不夠窗，可以多放幾盞燈，營造燈火通明之感。第2式，樓底不要壓頂：香港人向來都受土地問題所困，有些人為了增加活動、貯存空間，於是建造閣樓，把原本的空間加倍。但這樣做的話有個問題，就是令樓底過低，閣樓的底部變成了天花，壓迫感大大加強，違反了風水佈局。如建造閣樓是勢在必行的，那麼就要找方法化解，我建議樓下空間必須用淺色，亦可多放幾支燈，減輕壓迫感。第3式，家門要正：所謂「門面」要做好，家居要風水好，家門一定要正，不能是「斜門」。我有時去看風水，看見不少大門歪斜的情況，會易招小人，也容易招陰。天天進出「邪門」，運氣哪能好？如果可以，盡量請裝修師傅修正門面，做些微調整，把門擺正。

第4式，「背山面海」不是人人適合：俗語常說買樓要買「背山面海」的，其實這是錯的說法。沒有一本風水天書可以用到老的，人人命格不同，一定要找出最適合的調整方法，才能真正幫到對方。要先查看八字，檢查有否欠水，需要水的人面海會發達，否則就會大破財了。如果命中忌水，千萬不要住近海邊。第5式，睡房天花不宜裝吊燈：我建議大家睡房的天花板最好不要裝吊燈，也不要裝過於光猛的燈，因為都市人整天在外工作打拼，回到家必須好好歇息，而睡房的氣氛更應平靜平和，讓人充分休息，燈光太強烈、太豪華，都會影響身體健康，容易生病，所以最好是改用地燈，或座地暖色的燈也可以。第6式，家中不能太多植物：雖然我經常教大家，家中要多放鮮花及植物，因為旺盛的生命力可以旺住宅風水，但亦不宜過量的，過多會影響家居採光，容易招陰，而且太多植物擺放到一起，會導致風水氣場被擾亂，所以一盆起至三盆止最為適量。第7式，廁所辟邪風水陣：如果一個單位的洗手間沒有窗，也是俗稱的「黑廁」，最好不要選擇那個單位。因為洗手間是很容易招陰的，大部分靈體也會躲在洗手間中，所以一定要光猛通風，最好有一個大窗。如果真的沒辦法，就要長期開抽氣扇，讓空氣流通。另外，洗手間也不宜裝設太多或太大的鏡，時刻保持乾燥，有助辟邪。

香港人很多都是「無飯家庭」，廚房幾乎完全沒用。但是我建議最好在家中多開火煮飯，可以聚聚旺氣。另外，也可以多招呼朋友來，聚多點人氣，吸收旺氣。

《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】