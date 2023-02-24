八達通人力資源全面數碼化　推彈性上班、共享空間創愉快工作環境

八達通作為最多香港市民使用的電子支付平台，深深明白員工每刻工作都責任重大，於各個環節自我要求高，尤其在人力資源管理方面亦務求盡善盡美，為員工創造愉快工作環境。因此，八達通的人力資源政策亦銳意創新，例如推出雲端管理系統，將人力資源工作全面數碼化，既可節省行政時間，亦能提高營運效率。八達通更推出不同種類假期、彈性上班時間等便利員工上班措施。新裝修的辦公室更設有共享空間，便利員工之間的溝通，公司亦會定期了解員工的感受和想法，為同事打造更合適的工作條件和環境，增加大家的歸屬感。



八達通推動內部主動讚賞文化，設感謝週鼓勵同事以小禮物等型式向夥伴表達謝意，增強歸屬感。（八達通提供）

人力資源管理數碼化

八達通一直推行服務及產品數碼化，重視創新及創意，這種追求同樣體現在人力資源管理上。八達通人力資源部已全面數碼化及雲端化，推行雲端管理系統，讓員工可方便簡單地申請假期、報名參加培訓活動等，而收集的數據可更準確分析員工工作動機及離職率，制定更好的企業人力資源策略，挽留人才。

八達通卡有限公司人力資源及行政部主管陳慧詩表示，八達通的人力資源政策銳意創新，例如推出雲端管理系統，將人力資源工作全面數碼化。（八達通提供）

八達通常為員工舉辦各類型活動，加強員工歸屬感。（八達通提供）

推多元化假期、彈性上班時間

為了讓在生活和工作之間取得平衡，八達通在假期和上班時間政策上亦不斷創新，例如設有生日假、關顧家庭假等讓員工有更多時間與家人共享天倫之樂；推行彈性上班時間，員工可按個人需要，靈活選擇三組上班時間。

另外，八達通推出感謝週，鼓勵同事透過相片、文字、電子心意卡及小禮物等，向合作夥伴表達謝意，令同事感受到備受重視及認同，推動內部主動讚賞文化。而公司亦會按員工工作和生活上真正需要，透過不同紀念品，提升內部凝聚力、增加員工歸屬感。

八達通新裝修的辦公室增添共享空間及玩樂設施，員工上班工作之餘，亦可在休息時間鬆一鬆。（八達通提供）

除了人力資源政策外，八達通亦透過不同措施與員工溝通和建立互信，增加員工歸屬感。

新裝修辦公室 增添共享空間及玩樂設施

在工作環境方面，八達通在新裝修的辦公室增添共享空間及玩樂設施，讓同事之間有更多空間溝通和討論，亦可以在工作以外，在休息時有放鬆空間。同時公司內部設有每月一次員工大會，建立溝通與互信，並設「Focus Groups」討論，了解同事工作及生活上面對的困難及感受，以打造更合適的工作環境。

在工作環境方面，八達通在新裝修的辦公室增添共享空間及玩樂設施，讓同事之間有更多空間溝通和討論。（八達通提供）

工作以外，許多八達通職員已為人父母，因此公司特設父母支援小組，可提供子女教育、升學、關注身心健康的講座及親子活動，配合多元化假期，為員工創造快樂的工作環境和幸福生活。

許多八達通員工已為人父母，公司的父母支援小組會提供各類親子活動。（八達通提供）

八達通的核心價值是以客為本，而員工猶如公司內部的顧客，是公司最寶貴的資產，深信員工有幸福的家庭生活，在公司獲得學習和成長機會，建立對公司強烈的歸屬感，才能更全心全意投入工作，為全港市民提供最優質的電子支付服務。