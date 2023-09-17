女房東主動獻身？26歲男超開心激戰3次下場悽慘　怒告索賠結局是…

色字頭上一把刀！內地遼寧瀋陽26歲男生「小王（化名）」租房居住，稱年長7歲的女房東「主動獻身」下，沒有戴上安全套與對方發生了3次性關係。事後他發現女房東曾患病並購買治療性病藥物，結果檢查證實自己感染了「人類乳突病毒（HPV）」。小王認為是女房當傳染，告上法庭索賠3萬人民幣（約3.2萬港元），但被法院駁回。



內地遼寧瀋陽26歲男生「小王（化名）」租房居住，稱年長7歲的女房東「主動獻身」下，沒有戴上安全套與對方發生了3次性關係，後來發現染上性病。（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報道，2022年10月13日，小王租住于姓女房東隔壁空房，而2人於10月14日、10月15日及10月17日，在沒有安全措施下發生性關係。小王稱是于女主動要求，「由於于某性格活潑，主動與我示好，在她的主動要求下，我與她在發生了性關係」。

不過小王之後發現，于女購買治療性病藥物，並在對方抽屜發現另1種藥物，在他多次求證下，于女承認曾患病。小王於是到醫院檢查，證實感染「人乳頭瘤病毒（HPV）」。小王認為是于女傳染性病，令他身體和精神都受到傷害，遂告上法庭索賠醫藥費、精神撫慰金等3萬人民幣。

小王到醫院檢查，證實感染「人乳頭瘤病毒（HPV）」。（示意圖／gettyimages）

于女庭上辯稱，是小王見她單獨居住，主動要求與她發生性關係，又強調自己未染過性病，只曾染「婦科炎症」，「在醫生建議之下，購買過治療婦科炎症方面的藥物」。于女續說，今次糾紛後，她多次到醫院檢查，「HPV」各項指標均為陰性，認為小王感染「HPV」與她無關，「HPV」感染途徑也並非只有性交1種。

遼寧省瀋陽市渾南區人民法院法官審議後指出，2人均已成年，有發生性行為權利和自由，也完全能夠預見未使用安全套發生性行為產生的後果。法官又說，2人性行為不存在威脅與脅迫，屬自願行為，不存在侵權情形，認為「小王」基於侵權而主張的賠償訴訟請求，無事實和法律依據，駁回申請。