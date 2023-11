辦公室譚仔三哥自助餐不是夢!?foodpanda for business為你打打氣

香港人對譚仔三哥米線的喜愛程度,從一家專營米線25年的連鎖店,創出一年賣出2,893萬碗米線的佳績之中,可以看出端倪。米線熱潮不斷,米線關注組相繼出現,有網上投票爭奪最正宗口味,亦有專業研究和分享米線資訊,每逢有新菜單出爐,粉絲更加會熱烈討論。米線早已成為不少打工仔的comfort food,工作疲憊時吃一碗熱辣辣的彈牙米線心情隨即放鬆。根據foodpanda for business的最新數據,素來深受香港人熱愛的「譚仔三哥」則榮登運輸、科技、金融、零售等行業的用餐三甲之選。另外,咸香惹味的「土匪雞翼」亦於打工仔心中佔一席位,並高踞跨行業榜首位置。



一站式服務 靈活變出用餐驚喜

近日,網上流傳打工仔在辦公室吃譚仔三哥米線自助餐的相片,湯底、辣度、配菜自由選擇,女士最愛「少米」、「轉菜底」,有人以多個配菜砌成三哥盆菜,更有人學「譚仔遮遮」自製「勿演畜牲懶肉實小辣」。如此特別的譚仔三哥自助餐體驗,原來是「foodpanda for business」精心炮製的! 「foodpanda for business」提供的一站式服務、專責客戶經理及送遞團隊,將總是千篇一律的lunch time變得有趣熱鬧又具話題性,化不可能變成可能!

結合網上外賣平台與美食送遞服務,「foodpanda for business」為一眾打工仔帶來前所未有的用餐驚喜!「foodpanda for business」是一個為企業客戶度身訂造的解決方案,為企業提供一站式的專屬服務,包括:美食送遞、茶水間供應和到會服務等,無論是公司活動、OT加班、客戶會議或在家工作等,都能切合不同場合的需要。

Off Menu創意料理 滿足員工的美食願望

「foodpanda for business」另一賣點正是讓客戶訂製菜式!「『譚仔三哥自助餐』這種特別的美食安排和嶄新體驗,讓打工仔能夠在公司按自己口味選擇美食。讓一碗看似平凡的譚仔三哥米線變得不平凡,更成為員工之間流傳的佳話。我們很高興與「foodpanda for business」共同為更多企業員工創造驚喜!」譚仔三哥米線表示。企業可借助「foodpanda for business」的專責客戶經理,協助安排餐單甚至是餐牌以外的選擇,再由專責的送遞團隊跟進,讓員工在辦公室享用自選的用餐形式,較傳統的企業膳食安排更具靈活度,亦能滿足員工不同的美食願望。

貼心企業膳食福利新思維 助員工「快靚正」享受午餐時光

正所謂「要留住員工的心,先要滿足他們的胃」!香港作為一個節奏急速的城市,上班一族每日面對繁忙的工作,而短短一小時的午餐時間便成為他們短暫放鬆的最佳時機!但面對午餐時間的人潮,相信不少打工仔都曾面對「一位難求」的煩惱。若然企業能以更現代化和個性化的模式為員工解決問題,同時讓他們能一嚐如譚仔三哥般熱門的滋味美食,自然能讓員工安心於公司好好享受午餐時間。

(資料及相片由客戶提供)