天后廟祈福試食龜苓膏　旅客廟街由朝玩到晚　大讚：香港文化寶藏

不少旅客來港,都會慕名到訪油麻地廟街,感受那份熱鬧的夜市氣氛。兩名分別從墨西哥及美國來港讀書的海外交流生Sophie和Andrew,早前由地膽帶住遊廟街由朝玩到晚,從百年天后廟祈福,到體驗靈雀占卜問前程,路經歌檔更即席大展歌喉。當然少不了品嚐地道美食,兩人更試飲正宗涼茶及龜苓膏,笑言苦得來卻「啖啖健康」,更在大排檔融入各國旅客與市民之中,享用火氣十足小炒加啤酒,極為盡興。



他們都說,旅客來港最喜歡感受這一份地道風情,而廟街的多元體驗令人難忘,玩足一天也玩不夠,日後必會帶同親友再來,大讚:「這是香港文化的寶藏!」



香港旅遊發展局將在廟街推出全新推廣活動,廟街商戶都期待可吸引更多旅客與市民重臨,帶動廟街重拾熱鬧氣氛,「傳統魅力加上全新體驗活動,不論旅客與市民都一定能在此找到新驚喜。」



來自墨西哥的Sophie Raimondo(22 歲)與美國青年Andrew Singer(19 歲),今個學年首度來到香港讀書,他們笑言平日最常出入校園,也會在朋友同學陪同下到地道食肆用膳,但前往著名的廟街遊玩,卻是第一次。

百年天后廟處處打卡位

兩人早前在地膽陪同下體驗了「廟街一天遊」,相約在有百年歷史的榕樹頭天后廟集合,一來到即在門外打卡合照,進入廟後更被當中的傳統裝潢吸引。天花頂上的燈籠,身邊上香的市民都令他們大感新鮮,二人亦入鄉隨俗,在祈福球上寫上願望後,掛上祈福,然後鳴鐘擊鼓,聽從講解後更親嘗金箔貼龍舟求好運,大呼過程好玩,又能體驗到不一樣的宗教文化。

天后廟內的油麻地書院,近年活化為自助書店,猶如隱世寶藏,Sophie與Andrew都被當中傳統與現代的新舊文化交融特色吸引,兩人爭相在「傳統車仔麵檔」及「巨型象棋」打卡留影,大讚地道場景十分「IGable」。

百寶堂食龜苓膏 店主親解巨鼎之謎

「每啖喝下去,都有一種飲下『健康』的感覺,雖然有點苦,但我真的很享受。」Sophie其後與Andrew走進有40年歷史、堪稱廟街旅客必遊地標的百寶堂涼茶店,兩人試過五花茶與廿四味後神色各異,Sophie笑臉依然,更不忘取笑被苦味震撼的Andrew,他們笑言,還是比較喜歡味道清甜的五花茶。

Sophie與Andrew都被店中的巨大銅鼎吸引,店主姜小姐介紹那是旅客的指定打卡位,其後更打開鼎蓋讓他們一探究竟,兩人聽過介紹後即齊齊挑戰鎮店龜苓膏,感受其解毒培元的健康功效。

Andrew街頭高唱草蜢《半點心》獲熱烈掌聲

路經街頭歌檔時, Sophie與Andrew遇上「大家姐」蘭姐,忍不住在迷幻彩燈下高歌,即席大唱《YMCA》、《I Want It That Way》等經典金曲;正努力學普通話的Andrew竟然懂得唱草蜢名曲《半點心》,獲得全場掌聲。

大讚靈雀占卜極有趣

原本不太相信占卜的Sophie與Andrew,踏入草蘆林師傅攤位即被精靈小白雀吸引。兩人先後問了愛情與前程問題,看着小鳥走出籠子在一堆籤文中叼出其中一張,都大感驚喜,而聽過林師傅慢慢講解當中的歷史故事與含意後,笑言無論準確與否,都是夜遊廟街的有趣體驗。

露天大排檔嚐椒鹽鮮魷、避風塘炒蟹

兩人其後遊走廟街露天店舖,逛逛當中具特色的路邊攤,有的賣手信、有的賣玩具,還有一間在米上刻字,外藉店主在小小白糯米中寫上英文人名,加入顏色水後即變成吊飾,令他們忍不住買來留念。

轉眼已玩到晚上,Sophie與Andrew當然要試一下廟街大排檔的地道美食。兩人在露天圓枱中急急搵位,入座後混在旅客與本地市民之間,大歎椒鹽鮮魷、菠蘿咕嚕肉、避風塘炒蟹等地道美食,再來兩支大啤酒一齊乾杯,十分盡興。

Sophie:處處驚喜打破香港旅遊舊印象

完成了廟街一天遊後,Sophie表示來港前只知香港是國際商業樞紐,但廟街令她深入認識香港多元文化的另一面,大讚廟街是「香港文化其中一個重要寶藏!」她認為廟街體驗多元化,對遊客十分吸引。Sophie說行程中最難忘的是飲涼茶,試飲以外亦同時了解到涼茶與店舖的歷史,並感受到濃厚的人情味。

「我出發前沒特別期望,十分享受過程中的處處驚喜,而這就是最吸引旅客的香港,可以讓人逐一發掘!」她期望未來可帶朋友再一次遊覽廟街。

Andrew:本地人願分享 旅客也能自在地逛

Andrew則指廟街氛圍看似神秘,但原來當中蘊藏很多文化故事及傳統體驗,旅客能同時感受香港地道文化的有趣一面,亦欣賞本地人願意與人分享,讓旅客也能很自在地到處逛逛。「最令我驚喜是在街頭唱卡拉OK,那裏熱鬧與充滿生氣,超乎我原本的想像。」他覺得廟街多元活動,豐富了旅客夜遊香港的行程,難忘以外亦有助他更了解香港的地道文化。

廟街商戶望新體驗能吸旅客與市民重臨

旅發局即將夥同當區商戶,加強推廣廟街,引入新元素,邀請全球旅客與市民一同到訪。其中百寶堂店主姜小姐指不時有內地、日本、韓國、歐洲、新加坡、馬來西亞等旅客光顧,他們都大讚香港涼茶最正宗,早前LV在星光大道舉行大型時裝展,部分工作人員其後也來飲涼茶及拍照留念。她指近月感覺到愈來愈多旅客回歸,相信廟街如能保持傳統又加入新元素,加強推廣下有助吸引更多旅客和香港市民親來體驗。

「靈雀占卜」草蘆林師傅亦指,傳統占卜對旅客具吸引力,他們會覺得有趣及想試,而且廟街能匯聚飲食、占卜、唱歌、露天購物等不同活動,可為他們帶來獨特的體驗。「廟街最講求氣氛,愈熱鬧就愈多人來」,他希望新推廣可讓廟街再次「旺起來」,而香港人來到廟街,也一定能找到驚喜。