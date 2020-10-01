今個10月我哋會推出兩大節日兼有星期五中午12點出現嘅至抵WOW優惠，希望送盡著數至抵優惠俾01嘅會員!!

10月2日 - Donut and Ah Meow - 12色易潔絲滑蠟筆及三合一效果（蠟筆 、 粉彩、水彩)

3,800「01積分」

10月9日 - 西樹泡芙原味忌廉泡芭芙1個

800「01積分」+ $8

10月16 - Häagen-Dazs™ 單球雪糕電子券

800「01積分」+ $5

10月23 - OK便利店HK$10電子現金券

700「01積分」+ $4

10．1．2020 - 10．31．2020 家電節

由即日起，只要你係第一次使用「01積分」去兌換以下家電節精選禮品，即刻可以獲得100「01積分」回贈! 千期唔好錯過呀!

#100「01積分」回贈推廣之條款及細則

1. 100「01積分」回贈推廣只適用於指定期間(2020年10月份內)兌換以下之獎賞，並只適用於之前並沒有使用01平台作出過任何牽涉積分兌換的會員。

2. 每名會員只可獲1次的「01積分」回贈。

3. 「01積分」回贈將於兌換後30個工作天內送到會員之帳號。

4. 「01積分」回贈所派發之「01積分」的有效期為2021年12月31日，逾期作廢。

5. 「01積分」回贈所獲取的「01積分」獎賞不能交換、轉讓，亦不可兌換現金或其他產品、退換、轉售或作任何商業用途，並受有關「01積分」所訂定之條款及細則約束。如就使用「01積分」有任何爭議，香港01保留最終決定權。

6. 香港01有限公司保留於任何時候更改條款及細則之權利，而不會作任何事先通知。

7. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》；https://www.hk01.com/Pages/PrivacyTerms

10．15．2020 - 10．31．2020 健康祭

「癌症基金會粉紅革命」係每年一度於十月舉行的關注乳癌活動，希望喚醒公眾關注乳癌，作為現代人生活喺一個節奏咁快嘅地方，一定要多啲關注自己健康，多啲留意自己身體狀況，食得健康、活得健康。

有見及此，我哋亦搜羅咗一啲可以幫您活得更健康嘅禮品，希望可以同大家一齊攜手打造健康生活節奏!

想賺多啲「01積分」兌換心水禮品?一齊睇吓今個10月我哋有咩賺分活動先!

文中自有黃金屋

10月1-31日期間，我地會送 100「01積分」 俾睇緊呢篇文嘅您， 快啲撳下圖，睇文同時賺埋「01積分」，名額限額5,000個 !

01放膽估

10月份每逢星期一都會推出「放膽估」小遊戲，俾您輕輕鬆鬆賺取100「01積分」 ! 每次名額2,000個咋, 送完就無啦! 仲唔MARK實日子入嚟賺分?