奧斯卡2023｜曉格蘭特80秒訪問被網民勁鬧　外媒：最尷尬時刻

2022年奧斯卡頒獎典禮，韋史密夫（Will Smith）衝上台掌摑了堅持開他妻子生病落髮笑話的基斯洛克（Chris Rock）一巴掌，變成廣大歐美觀眾眼中的「暴力惡棍」，形象和人氣跌谷底，至今還無法翻身。



今年典禮雖然沒有人脫序演出，不過已經有被網民罵到翻的典禮來賓，就是昔日以浪漫喜劇聞名、近來多半飾演怪老頭的英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）。

短短80秒的訪問，竟讓曉格蘭特被受網民批評，外媒則指是最尷尬時刻：（按圖了解）

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曉格蘭特在星光大道接受主持人之一艾希莉葛雷漢（Ashley Graham）的訪問，被稱為「近期記憶中在電視上看過最讓人不舒服的80秒」，只見艾希莉興高采烈地提出一些星光大道制式訪問題目，像是問曉格蘭特關於他的服裝、他最期待本屆典禮的那些方面或是最期待哪些人得獎等等。

曉格蘭特明顯表示出不感興趣，對於服裝品牌，他簡答：「來自我的裁縫師。」有沒有期待典禮那些部分：「沒有很多。」問他有無看了哪些入圍片、最期待誰得獎，他則回答：「其實，沒有任何哪一位。」

艾希莉只好提到他近期在Netflix影集《鋒迴路轉：抽絲剝繭》的客串亮相，曉格蘭特講得更白：「我幾乎沒怎麼在裏面。」艾希莉只好問道：「但你還是拍得很有樂趣吧？」曉格蘭特對此答道：「差不多。」

或許曉格蘭特真的對這些制式題目都感到很厭煩，網民認為他的應答簡直對艾希莉無理到極點，為艾希莉抱不平：「她也不過就是要做好自己的工作，有必要這樣粗魯無禮嗎？真是個混蛋。」或是這麼寫道：「艾希莉很可愛、很專業，曉格蘭特就是個混帳。」更有人直接罵曉格蘭特：「真是噁心透頂。」

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