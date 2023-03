第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間(13/3)上午舉行,今屆焦點之一「最佳女主角」獎,由主演《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的女主角楊紫瓊大熱得獎,擊敗《Tár》的影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)及《金髮夢露》(Blonde)的Ana De Armas等同樣熱門人選。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成為史上首位亞裔奧斯卡影后。(視覺中國)

《奇異女俠玩救宇宙》的導演The Daniels曾經坦誠地分享,他們一早向外界透露,劇本最初是為成龍度身定造,更曾親身接觸成龍邀請演出。當The Daniels被成龍拒絕後,他們便將角色性別反轉,邀請楊紫瓊飾演,亦造就了楊紫瓊今日成為首為華裔奧斯卡影后。

《奇異女俠玩救宇宙》的導演The Daniels在邀請楊紫瓊飾演前,首先考慮角色由成龍主演。(視覺中國)

《奇異女俠玩救宇宙》去年上映後非常成功,不論口碑與票房均有不俗表現。此後,成龍曾向楊紫瓊發短信表示:「恭賀你的新作成功,你知道導演們本來先考慮我嗎?」楊紫瓊當時則回覆成龍:「沒有錯兄弟!我知道!兄弟你走寶喇!謝謝你!」