意大利「跑車之都」博洛尼亞全城速限30公里　司機怨：太慢了

南歐國家意大利艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna），是跑車品牌法拉利、林寶堅尼、帕加尼的故鄉，其首府大城博洛尼亞（Bologna）近日以安全和宜居為由，宣布成為第一個在大多數街道上實行限速的意大利大城市。然而，有當地的士司機抱怨：「這個速度對一些人來說實在太慢了，城市必須運轉起來。」



這個名為「City30」的新計劃，是將全城的主要道路汽車行駛速度限制在每小時30公里。該計畫在去年中就開始討論，於上月中正式上路實施。然而，計劃實施不久便引起許多駕駛者不滿，包括的士司機與巴士司機都已經在籌備抗議活動。

其中，反應最激烈的是的士司機，他們揚言要提高跳表的費用，以應對被迫放慢車速造成的經濟損失，並準備進行抗議。巴士司機團體也表達不滿，認為若司機們花太多注意力在自己是否超速，可能會減少對路況的注意，反而增加事故發生的機率，且車速太慢還會導致誤點情況增加。

不過，市長萊波雷 （Matteo Lepore）仍樂觀看待，認為駕駛人士最終都會適應「City30」帶來的變化。然而，也有許多市民團體支持「City30」，認為這可以提高道路安全，減少噪音和污染。

據《衛報》報導，博洛尼亞是意大利首個推動「City30」的城市，不過在歐洲，倫敦、巴黎、布魯賽爾（Brussel）、格拉茨（Graz）等已有制定類似計劃。