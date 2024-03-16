黃貫中何超儀為亡友大飛作新曲義賣　數百人排隊攞簽名逼爆深水埗

LMF成員陳匡榮（大飛）於去年8月突然離世，消息震驚香港樂壇。好友黃貫中（Paul）為悼念這位摯友，早前為他創作了新歌《一夥》，並找來鄭中基、何超儀、鄧建明等人一同錄製歌曲。單曲CD安排於今日（16日），一連兩日於深水埗舉行義賣，所有收益不扣除成本捐給3個拯救貓狗的慈善組織。



大飛一眾生前好友及隊友，今日都有到來支持。（大會提供）

Paul希望為大飛舉行一場LMF的慈善演唱會，何超儀表示一定會大力支持。（大會提供）

活動未正式開始，門外已有大批市民排隊。（大會提供）

活動於下午3點舉行，但早上9點已有不少樂迷在外等候，高峰時有數百人排隊，橫跨整條街的店舖門口，當中何超儀、黃貫中、鄧建明等人，亦陸逐到場。在接受訪問時，三位都表示一聽到首歌便毛管戙，其中何超儀指雖然只唱了最後幾句，但錄製時感覺有點不一樣，唱得比平時好。

場內場外都擠得人頭湧湧。（大會提供）

至於有份參與的鄭中基，今日有事未能出席，但黃貫中就力讚他出心出力︰「佢話只做和音都要參與，所以安排佢一定要唱。」Joey Tang鄧建明都指鄭中基很有心︰「佢係第一個到錄音室嘅。」

由於樂迷眾多，大會要臨時在街口開張檯方便簽名。（大會提供）

記者採訪期間，樂迷都不停拍攝現場情況。（大會提供）

今次是慈善義賣，起初只印了3000隻，但想不到反應這麼熱烈，期間更要在街開張臨時檯供大家排隊簽名。鄧建明表示有粉絲一買就買半箱，有機會都會加印，希望籌得越多善款越好，很開心大家都為大飛出錢出力。有指大飛生前一直希望LMF舉辦一場慈善演唱會，黃貫中亦表示已在構思中，何超儀就力撐只要是黃貫中發起，必定會支持。

不少樂迷仲影埋合照走。（大會提供）