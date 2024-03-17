輕談淺唱不夜天｜陳恩碩讓舞台劇變成港人生活一部份

繼上年Cy Leo何卓彥訪問中的一句︰「差不多一出世便開始吹口琴。」今期主角陳恩碩就在三歲時便已經受兒童劇啟蒙，今年也才26歲。陳恩碩畢業於倫敦大學Royal Holloway，主修戲劇，碩士學位同樣主修戲劇和劇場，可謂集編劇、作曲、填詞、導演及監製於一身的音樂劇天才。這是八歲前還是一舊飯的我所不能明白的，「沒有比較就沒有傷害」。

陳恩碩三歲時，父母帶他看詹瑞文的兒童劇，因而在他心中種下舞台劇的種子。

6位演員分飾接近50個角色

陳恩碩感恩地說着︰「我父母真的很好，他們給了我信念、信仰，還有很大的空間。我記得小時候考試，他們會帶我去迪士尼或海洋公園溫書，條件是我考到基本成績便可。他們對我最大的要求，只是做好自己便可以。在我讀大學前，他們已經給予我很多意見，逐點幫我分析在港與出國留學的利弊，引導我自己思考前路該怎樣走。」單靠財力也未必能贏在起跑線，父母使孩子幼秉庭訓尤其重要，當然，如果沒有主角得天獨厚的條件，也注定難成大器。

《我們的青春日誌》以連場歌舞建構而成青春澎湃的音樂劇。

這明明是音樂專欄，為何好像在談育兒教育。在訪問前，筆者看了陳恩碩的網上資料，發現他三歲的時候，父母帶他看了詹瑞文的兒童劇《錫錫啤啤熊》。之後，他便好像爬藤植物般，與舞台建立一種無限延伸的關係。五歲開始，他在家中客廳搭建小舞台自娛一番，後來父母更讓他參加香港兒童音樂劇團，直至十五歲開始，因為轉聲而不能再當演員，他便開展當導演的夢想。

《我們的青春日誌》是小劇場的大製作，勢成香港劇場發展中長壽舞台劇的里程碑。

他在17歲寫下《我們的青春日誌》，2018年一人擔任編劇、作曲、填詞、導演及監製，《我們的青春日誌》舉行了20場試演；2019年上演了10場；2020年詢眾要求再度上演，首44場門票全部售罄，惟上演至27場時，因疫情關係被迫取消。2022年，他捲土重來，正式以香港首個長壽音樂劇登陸劇界，至今已上演超過三百多場，直至現在還是每星期於葵興Edge爆炸戲棚劇場公演六場。

《KO’S COFFEE的最後一小時》這套劇正是源自於另一套長壽音樂劇《我們的音樂日誌》。

今年，陳恩碩更得到鄭丹瑞加持，鄭丹瑞把自己80年代風靡全港的廣播劇神話《小男人周記》交到陳恩碩手上，讓他一手包辦編、導、曲、詞﹐改編成全新音樂舞台版，旦哥更親自擔任監製。該劇已於2023年3月28日率先試演（Workshop Production / Preview），陳恩碩認為讓觀眾首先在小劇場內觀看這齣全新音樂劇的雛形，可以讓創作及演出團隊汲取觀眾的意見，從而優化劇目內容。全劇由6位演員分飾接近50個角色，加上超過20首貼題幽默的原創歌曲，慢工出細貨，長命功夫長命試，相信這也是長壽劇創作形式的先天優點。

每區也有Long Run Show

陳恩碩說：「音樂對我來說具有療癒作用，所以每次聽到觀眾說在我的劇內得到治癒，我都會感到非常滿足。我最喜歡的音樂種類必定是音樂劇，因為在一個音樂劇裏包含了多種音樂類型。現在我也會作曲、填詞、甚至擔任音樂總監，參與劇中每一首音樂作品的製作，包括樂器運用、場景設計等，最後錄製的劇目專輯大碟，也是由我擔任唱片監製。

杜小喬在《我們的青春日誌》中挑戰演技，一人分飾多角，難度不容少看。

在作曲填詞方面，其實我只鍾情編寫音樂劇的歌曲，因為我的作品主題通常圍繞着我的音樂劇故事，至於其他的抒發，我沒有太大興趣。說清晰些，我是一個音樂劇創作人。我的音樂劇作品，曲式上也偏向跟隨西方的音樂劇風格，原因是音樂劇畢竟是來自西方。至於填詞方面，我不需要文縐縐的填詞方式來彰顯文化水平，反而會選擇較為貼地親民的口語化。如果能夠做到簡單易明，但又有層次內涵，這才是真正的功力。我不是說我已經做到，而是我會朝這個目標發展，希望觀眾不用忙着看字幕，也能聽清楚歌詞的內容，騰出更多空間去細味。

音樂劇《我們的青春日誌》講述一批中六學生在升學考試和追尋夢想之間的矛盾，當中涉及對教育制度和家長壓制的批判。

長壽音樂劇絕對是由大眾選出來的保證，一個音樂劇如果能生存到一年，已經擁有實在的市場價值。正如今次《小男人周記》試演結束後，我就開始重新雕琢，把它變成另一套長壽音樂劇。葵涌已留給超過300場公演的《我們的青春日誌》，我希望可在其他區改建一個劇場成為《小男人周記》的據點，更希望未來香港每區也有一個長壽音樂劇場，並能在國際音樂劇場舞台上找到屬於香港的原創音樂劇！」

80年代廣播劇神話《小男人周記》將首度被改編成音樂劇，由原創人鄭丹瑞擔任監製，陳恩碩一手包辦編、導、曲、詞。

讓舞台劇變成睇電影咁方便！

第一次看完陳恩碩的《我們的青春日誌》，細讀手上場刊，才發現陳恩碩身兼編劇、作曲、填詞、導演及監製。陳恩碩笑說︰「從我第一次做導演開始，我便愛上了由零至一百的創作過程。其實在我上大學前，我也不太認識何謂音樂劇。第一年出國回來後，我不停地做了很多水準不高的劇，後來在外國看到一些劇場會花幾年的時間去製作，才把作品搬上大舞台。於是，我便開始構思﹐希望跟隨這種製作方法。編劇、作曲、填詞、導演及監製等各個工作單位的合作，需要很長時間的磨合，而製作音樂劇最重要的元素就是絕對的統一性。一個音樂劇從劇本創作開始到製作完成，至少要數年的時間，養起一整個劇團的製作費十分龐大，但這亦有助將作品水準提高，讓效果更加成熟。但到底要養一組創作團隊負擔實在太重，所以我便決定由自己一人擔起。

音樂劇《小男人周記》中，有超過20首抵死賤格又浪漫的原創歌曲，徹底考驗演員。

這幾年，我一直用這方法創作，也試過三個劇目，分別是《我和青天有個秘密》、《我們的青春日誌》和《小男人周記》，托賴也反應不錯。另外，試演也是我很喜歡的方式，因為一個劇目一定有很多盲點，透過試演吸收業內人士和觀眾的各種意見，讓作品多方面也得到不斷改進。早在2018年，《我們的青春日誌》就在一個工業大廈中試演。近幾個月，《小男人周記》舞台音樂版也在試演中。」陳恩碩認為，香港雖然每年出產很多舞台劇，當中很多前輩的製作也很有質素，但奈何香港的市場太細，不少中小型藝團都做得非常吃力。快速擴大市場的唯一方法，就是吸納更多層面的觀眾。由此，要打破香港舞台劇發展緩慢的困局，他認為更需要「long run model」，把舞台劇普及化，變成港人的習慣，陳恩碩肯定地說着︰「要舞台劇變到好似睇電影咁方便！」

忘記26歲的Old Soul

上年6月﹐筆者獲邀到葵興爆炸戲棚觀看《我們的青春日誌》。在劇場大堂，我發現他們開設與劇目相關的餐廳，並推出紀念品。26歲的陳恩碩不僅是一位藝術家，還是一位不折不扣懂得營運、包裝與宣傳的製作人。他認為除了演員、工作人員、監製等，行業也需培育「劇場企業家」。畢業生未必能投身行業，亦未必能單靠舞台劇「搵食」。為了留住人才，他建議成立公司與團隊簽約，讓演員成為公司旗下的藝人，替他們接洽舞台劇以外工作，實行多元發展。當當，經營手法亦要跳出框框，好的商業模型更有助吸引投資者。

音樂劇《小男人周記》全劇由6位演員分飾接近50個角色。

他還曾經做過數十場《我們的青春日誌》給學校包場觀賞，他認真地說着︰「讓年輕人自小接觸舞台劇，將來便更有機會投身這行業。」對於三歲看了第一場音樂劇，被啟蒙開竅的他來說，舞台劇的永續性是一定的。在柴灣看《小男人周記》音樂劇試演的那天，筆者對他的第一印象是有着林夕一臉倦容的文弱氣質。直至今次訪問，看着侃侃而談的他，時而青春地笑着談創作，時而眉頭深鎖地解說業界問題，時而滿腔熱血地談論實踐的鴻圖大計……回家完成訪問稿後，我突然發現我似乎完完全全地忘記了他只是26歲。陳恩碩確實擁有一個不折不扣的老靈魂Old Soul!

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

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