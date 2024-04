Cloud雲浩影新專輯靚相仙氣爆燈　赤腳落水跳舞：Let’s Get Wet！

雲浩影(Cloud) 日前推出第二張個人專輯《INTRODUCTION to PAIN》,新碟收錄《自發性神經反應》、《無以名狀的痛》、《放下放不下》、《回憶半分鐘》、未曝光的作品《Too Good To Be __》,以及翻唱Bruno Major的《To Let A Good Thing Die》等。專輯封面及相集由麥曦茵導演團隊製作,於長洲取景。Cloud以多個造型上陣,身穿白色紗裙的她見到海灘時非常興奮,更赤腳走到水中跳舞,畫面唯美,仙氣爆燈。

Cloud分別以黑色型格西裝和白色仙氣紗裙在海邊取景,被海水沾濕裙擺的她更索性除鞋,赤腳跑落水中。她拿起裙擺在水中轉圈跳舞,興奮得像個小孩一樣,畫面自然唯美。Cloud說:「今次影Album Cover都幾艱辛,攀山涉水去到長洲。見到有個咁靚嘅陽光與海灘,順便落埋去Let’s Get Wet,啲衫濕晒。」

專輯靚相由麥曦茵導演操刀,Cloud大讚對方能捕捉到自己最自然的一面。她說:「佢覺得我自然嘅狀態係最舒服、最吸引到人。我比較易做到,所以成個拍攝過程比較隨意同埋自然。」團隊隨後移師到精美小屋內拍攝,Cloud換上多個隨性造型,並用上花等等的道具來表達「痛」。她說:「好希望用畫面呈現『痛』,所以會有啲特別嘅Concept。譬如會有橡筋箍耐咗嘅勒痕,我背脊都會有花嘅倒影,希望呢啲傷痕會變成燦爛美好嘅事情。」

專輯名字《INTRODUCTION to PAIN》,「痛」看似是沉重的一課,但對Cloud來說,卻是重要課題和美麗事情。她說:「第一次感受成年人世界嘅痛係點,能夠學識面對自己嘅痛先係一種成長,有經歷嘅人先至美麗。Jay Fung(馮允謙)初初聽到《INTRODUCTION to PAIN》會覺得好Heavy,但我話唔係,只係想同大家分享我嘅經歷,亦想大家陪我經歷呢件事。」