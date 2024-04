鄭伊健再帶小師妹黃淑蔓開演唱會勁興奮　仲大爆陳光榮將開作品展

「凍齡男神」鄭伊健日前帶埋小師妹「寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)到澳門舉行《Together 鄭伊健與你在一起音樂會》,全場爆滿,觀眾熱情衝到台前,伊健又唱又跳又握手,還向觀眾拋紀念品,氣氛High爆!

音樂會由兩位結他手演奏打頭陣,伊健升上台唱《Beautiful Day》揭開序幕,他與舞蹈員勁歌熱舞《極速》和《全城效應》,全場觀眾站起來一齊跳舞,澳門歌迷,還有香港及各地歌迷都揮動燈牌,氣氛熾熱。伊健向台下觀眾揮手打招呼,說:「好耐無見,我見到你哋呀!」然後他介紹音樂監製陳光榮,說:「今日唔只係『鄭伊健Together音樂會』,仲係一個音樂調查會,你哋知唔知我呢個朋友係邊個?佢就係陳光榮。(台下歡呼)我幾乎所有歌都係佢寫,佢除咗寫歌畀鄭伊健,仲係一位作曲家。我嘅歌、好多歌手嘅歌,仲有電影音樂,例如《古惑仔》、《風雲》,我以外嘅電影例如《無間道》啦!」全場尖叫。他問觀眾:「香港電影好睇,香港嘅電影音樂都好好,若然陳光榮開電影音樂會你哋會唔會睇?」台下大叫「會」,伊健問點解?觀眾大叫「有你」,伊健笑說:「可能仲有梁朝偉和劉德華呢!」陳光榮拍拍心口感謝觀眾支持。

伊健邀請陳光榮、小師妹Feanna、歌手朱雋言與樂手們到台前一同演唱《For U & Me》和《心照》,觀眾反應熱烈,衝到台邊握手。繼香港紅館和美國站演出之後,今次是Feanna第三次擔任伊健演唱會的表演嘉賓,深得大師兄寵愛,獲驚喜安排在演唱會上獻唱其新歌《I am All Alone》,她清唱其中一段作為與伊健合唱《蟲兒飛》序曲,靚聲震攝觀眾,掌聲如雷。

接著,伊健換了新造型演唱《發現》、《同一秒》和《吻感》等情歌,觀眾揮動手燈,全場一片星海,非常浪漫。然後氣氛一轉,舞蹈員帶著紀念品出場,伊健一邊唱《Together》一邊向台下觀眾拋出紀念品,全場High爆。演唱會尾聲Encore時,伊健笑問觀眾:「你哋想聽歌定握手架?」台下起哄。他演唱《友情歲月》、《甘心替代你》、《只會因你唱》和《我的歌》等經典金曲後,笑說:「你哋都係鍾意握手多啲喎!」最後他唱《自動勝利Let’s Fight》來回舞台左右兩邊跑,滿場飛與觀眾握手,演唱會在熱鬧氣氛下圓滿結束。

演唱會後台,Feanna接受訪問,說:「好開心再次跟伊健哥哥到澳門演唱會做嘉賓,今次係我出咗新歌之後第一次參與演唱會,伊健哥哥好好,喺我完全唔知情之下,綵排嗰陣安排我加入新歌,幫我諗埋出場環節,希望觀眾聽到我現場唱《I am All Alone》時會開心。」跟伊健巡唱表演,Feanna最難忘美國站,她說:「因為我第一次去美國,當然都係第一次喺美國表演,當時逗留咗兩個星期,除咗演唱會之外,大家都有帶我出去玩,竟然可以將工作建立喺玩樂上,係一件好幸福嘅事。我好想去更多地方,可以唱歌畀唔同地方嘅人聽。我成日問伊健哥哥下一站去邊度唱?佢唔肯講,話到時會通知我!」

Feanna為新歌發揮創意,她說:「多謝大家鍾意《I am All Alone》呢首歌,為咗回饋大家嘅支持,我同好朋友喺Donut Demo研發咗一款新口味和新造型嘅Donut,名命『I am not a 窿』,期間限定。有我好鍾意嘅元素,包括貓仔和士多啤梨味,希望大家買呢款Donut,一邊食一邊聽我嘅新歌。」問她是否地獄廚神?她哈哈笑說:「我到目前整過嘅食物都唔難食,亦未出現恐怖料理,其實我又唔算成日整嘢食,因為我好懶。之前在英國讀書自己一個人嘅時候會煮中菜,因為好掛住香港嘅食物,依家返咗嚟有媽咪煮,我好少自己下廚。我會考慮做一日店長,仲可能會整Donut畀大家食,希望大家個肚仔無事啦!」