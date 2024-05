陳綺貞岑寧兒登陸PUNCHLive開唱　美國搖滾歌手JB加盟迷幻樂迷

PUNCHLive2024即將舉行,在這場音樂盛會中,獲邀擔任表演嘉賓的四位歌手都會以自己獨特的音樂風格去共同演繹着一個主題。繼早前宣布有「文青女神」陳綺貞的強勢加入後,接下來還有空靈療癒系女聲(Yoyo)及搖滾樂美國獨立歌手Japanese Breakfast,三種不同音樂特色的碰撞,相信會令在場的樂迷聽出耳油。

陳綺貞加盟PUNCHLive2024開唱。(視覺中國)

2017年岑寧兒推出歌曲《追光者》大受歡迎,令她更為人熟悉,空靈脫俗沒有雜質的歌聲,讓不少人聽起來相當療癒,而這一把溫柔美聲,曾被天后林憶蓮稱讚是「近年最美的聲音」,同時她亦曾為陳奕迅、蔡健雅、方大同等和聲,由此可見其聲音早已獲得業界認可。

岑寧兒亦宣佈加盟PUNCHLive2024。(岑寧兒微博圖片)

岑寧兒除了唱歌動聽之外,其具有豐富的創作能力,曾為不少歌手創作音樂,包括容祖兒的《途經北海道》、孫燕姿的《錯覺》、陳奕迅的《Run》等,而她個人創作兼演繹的《哪裡》、《含羞草》、《You and l》等都深受歡迎,絕對是一位才華洋溢的女歌手,所以在2018年的時候,其憑專輯《Nothing Is Under Control》獲得第30屆金曲獎提名「最佳國語女歌手」及「專輯製作人」,雖然沒有得獎但其音樂實力已備受肯定。

岑寧兒歌聲充滿空靈感覺。(岑寧兒微博圖片)

而與岑寧兒音樂風格非常不同的Japanese Breakfast,是一位具有韓國血統的美籍女歌手,其音樂風格多以搖滾電樂為主,非常迷幻有態度。

樣貌甜美的Japanese Breakfast,聲音清脆響亮,身上總散發着一種夢幻氣息感。在2017年的時候,她推出專輯《Soft Sound from Another Planet》終於受到矚目,慵懶迷濛的聲音與充滿野性的形象甚有反差感,讓不少人慢慢沉醉在其音樂當中。歌曲《Boyish》、《Jubilee》、《Road Head》等甚受歡迎。

Japanese Breakfast是一位具有韓國血統的美籍女歌手。(jbrekkie@IG)

甜美的外表下,其手臂上佈滿大大小小的紋身,原來這一些是她成長印記,她曾表示每個紋身都有它的小故事,而她除了是歌手之外,還是MV導演、作家、電玩配樂師,多重身份展現出女性主義。

PUNCHLive2024的主題愈趨明顯,三位來自不同地方、背景的女歌手,各代表着一種力量,而目前第四位女歌手還未正式宣布。去年音樂會以「壞男孩」為主題,邀請了香港歌手Tyson Yoshi、張天賦、台灣歌手周湯豪、美國饒舌歌手DaNaby一起表演,每年主題特具鮮明有風格,難怪PUNCHLive活動如此受歡迎。