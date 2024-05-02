黎明澳門個唱大合唱《夏日傾情》掀回憶殺 王菲驚喜亮相全場歡呼
撰文：許育民
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《黎明STAGE ON 8演唱會2024》於昨日（5月1日）舉行首場，今次是Leon繼去年後，強勢再次登上澳門新濠影滙。演唱會開始，Leon以一首經典歌《如果這是情》揭開序幕。來到澳門場，由於現場以內地觀眾為主，所以黎明全程以國語交談，而唱到《夏日傾情》時更重施神技，遞咪大合唱，此舉立即掀起回憶殺，High爆全場。
澳門場的演唱歌單，跟去年香港紅館場有點不同，除換上幾首國語歌《深秋的黎明》、《今夜你會不會來》及《兩個人的煙火》，快歌方面便加唱《全日愛》，全場氣氛熾熱。而當唱到《兩個人的煙火》時，大屏幕上更播出《小城大事》的電影畫面，見到Leon與王菲溫馨相擁，現場觀眾都大叫起來。
中段傾偈時段，Leon講起香港勞動節有一日假期，問內地觀眾現時內地有多少天？知道是五天後表示︰「不錯，五倍呀！」隨後更祝大家︰「假期睡得好，吃得飽，工作愉快心情好！」到最後一節勁歌環節，Leon一口氣唱出《Sugar in the Marmalade》與《我的親愛》，今次Leon冇再好似香港場咁坐定定唱，而是全場走動，仲配合音樂，玩埋「Air Violin」來。最後以一首新歌《人生遊戲》結束個半小時的表演。
【黎明STAGE ON 8演唱會2024】完整歌單
《如果這是情》
《人在邊緣》
《沒名字的歌 無名字的你》
《藍色街燈》
《全日愛》
《對不起 我愛你》
《情難自控》
《今夜你會不會來》（國）
《深秋的黎明》（國）
《火舞艷陽》
《兩個人的煙火》（國）
《我這樣愛你》
《那有一天不想你》
《夏日傾情》
《願你今夜別離去》
《Sugar in the Marmalade》
《我的親愛》
《人生遊戲》