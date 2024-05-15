周殷廷演唱會｜疑有人掉底褲上台　嘉賓Jace突踏空向後跌幸YT靚救

周殷廷（YT）演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》 尾場今晚（15日）在九展Star Hall舉行，今晚繼續有JFFT四位成員做嘉賓，與YT扮韓星出場，宣布他們叫「JFYT」，他們說現時YouTube熱門音樂影片第一是姜濤，第二、三是韓星，第四便是JFYT，又說：「啱啱砌低咗新牛仔褲（New Jeans），Too Easy！」

今晚的觀眾非常熱情，JFYT出場時，全場企起身舉高手。（葉志明攝）

繼昨晚講笑說小薯茄男團FINALLY垃圾，今晚就轉攻「試當真」男團N9，「話說試當真有一隊垃圾叫N9，我嗰日喺《CHILL CLUB》睇到佢，上到台見到阿修，根本就係垃圾！游學修最勁就係喺Threads嗰度亂噏嘢。」全場大笑。平時Tyson Yoshi開Show時常有人掉胸圍上台，而今晚都有人「送禮」，雞翼突然彎身拾起一條內褲遞給YT，疑是有觀眾拋「孖煙囪」上台，上面更印有YT的樣貌和佈滿心心圖案，令YT忍俊不禁。不過YT仍保持淡定地表示：「你哋一係掉Bra，一係掉底褲，最差就係冇着過！」

台上突然出現一條印有YT肖像的底褲，YT忍俊不禁。（葉志明攝）

YT扮不屑說：「你哋一係掉Bra，一係掉底褲，最差就係冇着！」（葉志明攝）

另一位嘉賓是陳凱詠（Jace），二人合唱《Senorita》，去到最尾一段，由於Jace的高踭鞋太高，她踏空跘倒差點整個人向後跌，幸好YT及時扶實她的纖腰，力保不失，但Jace就十分尷尬。YT說她：「唔止揀咗高難度歌，仲揀咗高難度鞋。」又稱兩晚嘉賓都帶畀自己驚喜，前一晚Gin Lee（李幸倪）一出場已淚流滿面，想不到Jace都「出色」，相信網上很快有片瘋傳，但她安慰Jace，標題黨應該會寫「YT電暈Jace！」

Jace著完超高踭鞋，同YT差唔多高。（葉志明攝）

Jace對鞋高到令她差點整個人向後跌！超驚險！（葉志明攝）

二人講到相識淵源，指Jace讀完書第一份工就入了環球，負責專訪藝人，包括YT。YT鼓勵她用任何機會博取做藝人的入場券，他又說：「唔知你記唔記得，有個MV你係我副導演，我哋ending冇錢叫人執場，我哋兩個係自己掃晒成個地下嘅羽毛、垃圾，執到天光，閂大門仲影咗張相。」傾完一輪，Jace就唱出《Long D》。