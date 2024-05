舞蹈天團Avantgardey首次香港專場 預告片大跳「今期流行」

大家還記得年初一Avantgardey來港作為花車巡遊壓軸嘉賓,整條廣東道迫爆的盛況嗎?幸福總是來得太突然,今個暑假終於有機會目睹她們全員17人的精彩足本專場演出了!!

Avantgardey由曾擔任登美丘高校舞蹈部排舞師的編舞家—Akane所領導,精挑了17位舞技高超兼表情豐富的女生組成,她們的現場演出編排與表情都下足功夫,完美配合歌曲的節奏,演繹出喜劇一般的視覺衝擊,感染力令人驚嘆連連。

最令人深刻的莫過於在《America's Got Talent》表演岩崎宏美的シンデレラハネムーン,其後在各大平台轉載,成功收編了不少國際粉絲!其後又被Vogue Japan評選成為2023最值得關注人物之一,更在日本紅白歌唱大賽為YOASOBI《IDOL》一曲伴舞,早前又登陸米蘭時裝週,可謂是近年絕對不容小覷的新世代舞蹈力量!最近,Avantgardey又被日本Netflix邀請為城市獵人電影的特別宣傳大使,與男主角鈴木亮平合作的IG視頻點擊更衝破1600萬!

Mark低7月21日,Neon Lit 聯同 Clockenflap Presents 將為你呈獻這場難得的盛典,亞博 Hall 10 (10號場館)見!

演唱會門票將於5月28日於上午11點於KKTIX公開發售,詳情請參閱以下資訊:

【Avantgradey Shall We Dance Live in Hong Kong】

演出者 Artist:Avantgardey (JP)

日期 Date:21/7/2024 (SUN)

時間 Time:20:00

地點 Venue:亞洲國際博覽館10號館 AsiaWorld-Expo, Hall 10

票價 Ticket Price:VIP $1280* / $780 / $680 (All Seated)

門票開售日期 Ticket On Sale:28/5/2024 11:00 am

主辦 :NEON LIT | Clockenflap Presents

網上購票:www.kktix.com

*$1,280 VIP內容 :

•⁠ ⁠HKD780座位門票

•⁠ ⁠Avantgardey全員簽名演出海報

•⁠ ⁠與Avantgardey成員大合照機會(20名觀眾1組)

•⁠ ⁠觀看演前彩排(10分鐘)