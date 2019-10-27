【The Sulis Club】新派港式英倫搖滾　療癒年輕人不安的迷茫靈魂

在這創新的時代，打破傳統逐漸成為一個新趨勢，搖滾樂也不例外。

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在傳統英倫搖滾的影響下，香港獨立樂隊——The Sulis Club，也逐漸在香港嶄露頭角。他們成立於2013年，由一班不同音樂背景的人組成，全英文的創作特色令他們的音樂從本質上富有英倫搖滾的靈魂。樂隊名「The Sulis Club」則是源自羅馬人的溫泉聖地「Aquae Sulis」，即蘇利斯之水。對他們而言，音樂是他們創作的靈感源泉，也是如水般的生命來源。

香港獨立樂隊The Sulis Club成立於2013年, 由一班不同音樂背景的人組成，全英文的創作特色令他們的音樂從本質上富有英倫搖滾的靈魂。（The Sulis Club Facebook專頁）

「傳統英倫搖滾」與「新派港式英倫搖滾」

傳統的英倫搖滾，着重於復興英倫的次文化，其宗旨也在於傳統搖滾樂的核心——以反叛及原真的搖滾，反映當代年輕人面對的生活。

TSC的音樂風格也充滿香港的本土特色，除了少不了的傳統英式搖滾外，還加入了日本風格和爵士樂，甚至還有流行音樂的元素。其音樂的多元性，突出了香港本土文化（中西）交融的特質，實屬難得。TSC的音樂帶有傳統的英倫風格，同樣反映當代香港社會民生和年輕人的心聲，以清新的音樂為香港注入新的生命力。

TSC的音樂帶有傳統的英倫風格，同樣反映當代香港社會民生和年輕人的心聲，以清新的音樂為香港注入新的生命力。（The Sulis Club Facebook專頁）

英倫外衣的本土療癒系搖滾

有別於一般英倫風的搖滾，TSC不玩英式搖滾的宣洩，更多的是慰藉，試圖為當代一眾處於不安與迷茫的年輕人，為他們找到處於黑暗邊緣的一點光，以獨有的音樂帶領他們找到出口。他們的音樂不同於一般的主流搖滾，雖然都是以記錄這世代年輕人的生活為主，但卻像流水一樣純淨透徹，讓人暫時逃離煩躁喧鬧的都市，回歸自我的本質。這次的新專輯《Change》，承繼以往的音樂風格，編曲上加強了原本樂隊的核心精神：「水」的特質，讓人感到清爽舒暢，令整張專輯整體的層次和深度更加豐富飽滿。而這次更破天荒加入了國語的創作：《tonight》、《沒有關係》，也呼應了他們的創作主題——改變。

TSC的音樂像水一樣，擁有不同的音樂形態。專輯同名歌《Change》反映當代年輕人想要打破世俗的束縛，夢想改變社會及世界的志向；而《We All Matter》則反映出香港年輕人對於現今動蕩的社會氛圍，苦無出路的不安和恐懼。

TSC的音樂像水一樣，擁有不同的音樂形態。新專輯同名歌《Change》反映當代年輕人想要打破世俗的束縛，夢想改變社會及世界的志向。（HK01）

他們的音樂代表了香港年輕人如水般堅韌、頑強，擁有無限可能的特質；療癒了香港年輕人挫敗無助的靈魂，鼓勵他們堅持信念，勇往直前。英倫風的搖滾既可以狂野地宣洩，也能像TSC般瀟灑清新、洗滌心靈。在現今動盪不安的香港，正正需要TSC這類的英式搖滾，洗滌當代年輕人迷茫不安的心靈。TSC的港式英倫搖滾，或許能在當代港人的生活中，貫徹他們的音樂精神，能為新世代的香港，注入水一般的生命力......

Water can CHANGE everything，everyone can CHANGE like water.

屬於香港的英倫搖滾，也在TSC的音樂中，正改寫香港傳統搖滾樂的歷史。這也是一種好的改變吧⋯⋯

Just be water，and changed.

內容提供：黃祈

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「新派港式英倫搖滾，打破傳統英倫風格的另類搖滾 – TSC的搖滾哲學。」​】

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