【The Sulis Club】新派港式英倫搖滾　療癒年輕人不安的迷茫靈魂

在這創新的時代,打破傳統逐漸成為一個新趨勢,搖滾樂也不例外。

在傳統英倫搖滾的影響下,香港獨立樂隊——The Sulis Club,也逐漸在香港嶄露頭角。他們成立於2013年,由一班不同音樂背景的人組成,全英文的創作特色令他們的音樂從本質上富有英倫搖滾的靈魂。樂隊名「The Sulis Club」則是源自羅馬人的溫泉聖地「Aquae Sulis」,即蘇利斯之水。對他們而言,音樂是他們創作的靈感源泉,也是如水般的生命來源。

「傳統英倫搖滾」與「新派港式英倫搖滾」

傳統的英倫搖滾,着重於復興英倫的次文化,其宗旨也在於傳統搖滾樂的核心——以反叛及原真的搖滾,反映當代年輕人面對的生活。

TSC的音樂風格也充滿香港的本土特色,除了少不了的傳統英式搖滾外,還加入了日本風格和爵士樂,甚至還有流行音樂的元素。其音樂的多元性,突出了香港本土文化(中西)交融的特質,實屬難得。TSC的音樂帶有傳統的英倫風格,同樣反映當代香港社會民生和年輕人的心聲,以清新的音樂為香港注入新的生命力。

英倫外衣的本土療癒系搖滾

有別於一般英倫風的搖滾,TSC不玩英式搖滾的宣洩,更多的是慰藉,試圖為當代一眾處於不安與迷茫的年輕人,為他們找到處於黑暗邊緣的一點光,以獨有的音樂帶領他們找到出口。他們的音樂不同於一般的主流搖滾,雖然都是以記錄這世代年輕人的生活為主,但卻像流水一樣純淨透徹,讓人暫時逃離煩躁喧鬧的都市,回歸自我的本質。這次的新專輯《Change》,承繼以往的音樂風格,編曲上加強了原本樂隊的核心精神:「水」的特質,讓人感到清爽舒暢,令整張專輯整體的層次和深度更加豐富飽滿。而這次更破天荒加入了國語的創作:《tonight》、《沒有關係》,也呼應了他們的創作主題——改變。

TSC的音樂像水一樣,擁有不同的音樂形態。專輯同名歌《Change》反映當代年輕人想要打破世俗的束縛,夢想改變社會及世界的志向;而《We All Matter》則反映出香港年輕人對於現今動蕩的社會氛圍,苦無出路的不安和恐懼。

他們的音樂代表了香港年輕人如水般堅韌、頑強,擁有無限可能的特質;療癒了香港年輕人挫敗無助的靈魂,鼓勵他們堅持信念,勇往直前。英倫風的搖滾既可以狂野地宣洩,也能像TSC般瀟灑清新、洗滌心靈。在現今動盪不安的香港,正正需要TSC這類的英式搖滾,洗滌當代年輕人迷茫不安的心靈。TSC的港式英倫搖滾,或許能在當代港人的生活中,貫徹他們的音樂精神,能為新世代的香港,注入水一般的生命力......

Water can CHANGE everything,everyone can CHANGE like water.

屬於香港的英倫搖滾,也在TSC的音樂中,正改寫香港傳統搖滾樂的歷史。這也是一種好的改變吧⋯⋯

Just be water,and changed.

