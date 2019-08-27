【容祖兒演唱會】媒體藝術裝飾華麗舞台　打造視聽科幻堡壘

最近，鄭秀文的《2019 演唱會》在紅磡體育館大玩頂級的media art（媒體藝術或叫新媒體藝術）。誰料接着的容祖兒《Pretty Crazy演唱會》更瘋狂，不只是頂級，是世界級的媒體舞台。這樣下去，以後的紅館巨星，如何「收科」？如果還是平凡見慣的舞台來迎賓，觀眾願意「收貨」嗎？可是，世界級媒體藝術的裝置往往千萬元以上，誰來「埋單」呢？

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時間殘酷？二十年前，祖兒（Joey）只是一個馬鞍山的快樂小女孩，1999年出道，入行已二十年，她1980年出生，令我想起另一個在1981年出生的外國天后Britney Spears。Britney早靜下來，祖兒這位香港樂壇天后仍然精力充沛、生氣勃勃。流行紅星有三種命運：有些紅了一陣子，便「乾塘」，然後消失；有些紅了後，會躲起來—段日子，然後以新面貌，再現璀璨，鄭秀文便是第二種；第三種便是容祖兒，獨步單方，長做長有，和時代每一刻都共步。

容祖兒的《Pretty Crazy演唱會》大玩媒體藝術，展現世界級的媒體舞台。（作者提供）

至於今天容祖兒演唱會的舞台設計師，叫Es Devlin，行外未必知道她的「巴閉」，行內人都知道Devlin是英國的舞台設計天后，威猛到聲震屋瓦，她曾參與設計2012年倫敦奧運會的閉幕禮。她住在倫敦，經理人卻在美國洛杉磯，是紅星麥當娜的前經理人。Joey為了慶祝入行二十年，想找Devlin為香港的演唱會帶來突破，但是，過程並不容易，因為Devlin是國際「神級」，故此，Joey和演唱會的策劃和總監Alex Fung要飛去倫敦，再花了個多小時去到Devlin在倫敦郊區的家，亦即是她的Studio見面，多次接觸下，才能用誠意打動Devlin。Devlin首先要了解Joey的風格和目的，滿意後，才願意「洗濕個頭」。

Es Devlin 1971年出生，是倫敦卓越的舞台設計師，Central Saint Martins畢業後，曾在國家劇院工作，獲得三次Oliver Awards的榮譽及國家OBE勛章，最近更為2020年杜拜世界博覽會的英國館，負責設計。在演唱會方面，Devlin非常利害，她曾為Beyoncé、Kanye West、Adele、Pet Shop Boys等設計舞台。年輕時，Devlin還是美女一名呢。

Es Devlin 1971年出生，是倫敦卓越的舞台設計師。（作者提供）

今次容祖兒《Pretty Crazy演唱會》充滿理想，把觀眾帶去國際視野。這次驚人的舞台影像，是唸藝術的學生不可錯過的；如無意外，Devlin的設計地位將會是明天的「西太后」（Vivienne Westwood）。

Devlin曾經說：「童年對設計師太重要，我長大後，許多設計，都是童年的一些意念孕育出來的。」她又說：「生命只有一次，工作也要滿足自己，每次設計，我把客人和自己的要求放在一起，然後問：如何平衡？什麼是他們需要的？什麼是我有興趣的？如果一個項目只是滿足客人的指示，那便不妙了！」

近年，Devlin的設計帶有建築的風格。今次，容祖兒的舞台設計，便是一個球狀物體，放在中央，我抬頭望上去，恍似十多層樓高的圓形太空船，又似DKNY「Be Delicious」的巨型香水瓶，也是叫人目瞪口呆的美麗「雕塑」，如一座科幻堡壘。Joey認為：「作為表演者，看到觀眾開心拍手，我們比觀眾更開心！」

今次容祖兒的舞台設計是一個球狀物體，放在中央，恍似十多層樓高的圓形太空船。（作者提供）

這個球體造價不菲，而且香港沒有足夠大的地方砌建，所以需在內地裝嵌和綵排，妥當後再於香港重新裝嵌。（作者提供）

Devlin的概念是：紅館是一個四面的舞台，許多時候，表演者變成只是一「點」，舞台上面的吊置如何變化，都未能和表演者共融為一體空間。故此，她設計出這一個球狀物體，Joey的表演主要在球體裏面，作為一個superstar，她便可以取得全場的焦點。不過，Devlin的概念出來後，嚇了Alex和Joey一跳，因為要製作這件巨鑄，所費不菲，還有力學計算，絕對要精細準確。幸好，近年有了電腦的幫助，才可以做到這般震撼的效果。另外，香港沒有這麼大的地方來砌建這個球體，只好在內地模擬紅館及球體裝置，大家綵排妥當後，才在香港重新裝嵌。

巨型球體是二十四個大小不一的圈環所組成，每個圈環由多條鋼繩結合，然後掛上LED燈，再相連大量電線和電路板，工程艱巨得要命。不過，一切都是值得的，當觀眾看到環狀裝置變化多端，有時是兩個半球體、漏斗形、蛋糕狀、多個光環狀，以至內外分體，再加上不同閃亮圖案，興奮得嘩嘩大叫。

巨型球體是二十四個大小不一的圈環所組成，每個圈環由多條鋼繩結合，然後掛上LED燈，再相連大量電線和電路板，工程艱巨得要命。（作者提供）

最近十年，媒體裝置藝術已經變成藝展和表演的主流，什麼是媒體裝置藝術？它是應用了新科技的藝術裝置，新科技包括數碼技術、電腦設計、互動設備、感應裝置、發光二極管、3D打印等等先進領域；媒體藝術有別於傳統的顏料、畫筆、帆布、印刷等美藝東西，它是人類科技在電腦出現後的技術突破。

在香港，媒體藝術得以發展，要多謝「教母」鮑藹倫（Ellen Pau），從理工大學畢業後，她便致力推動媒體藝術。1986年，她成立媒體藝術組織Videotage。在1996年，她更組織國際媒體藝術節，叫Microwave。在八十年代，人人以為拍拍錄像帶、在Wang電腦設計遊戲，便是「媒體藝術」的時候，Ellen真的有先見之明，預測到數十年後的今天，媒體藝術會有驚人發展。

Ellen Pau大學畢業後，便致力推動媒體藝術，並成立媒體藝術組織Videotage。（YouTube截圖）

十多年前，我和杜琪峯導演在藝術發展局負責電影和媒體藝術，在一次的諮詢會，Ellen氣沖沖地問：「兩位只是照顧電影，你們為什麼忽略媒體藝術？」結果，我倆爭取到政府每次給了百多萬，做了兩次「公眾媒體藝術示範」：第一次找了加拿大藝術家Rafael Lozano-Hemmer，在尖沙咀的文化中心外牆，玩了電腦燈光投射的特效；第二次在香港藝術館的前面空地，邀請了英國的團隊，叫「UVA」，他們做了數枝可以和觀眾互動的巨型變色燈柱。經過這兩次的「演出」後，媒體藝術開始一步步廣為人知，加上地產商在建築物外牆的應用(如西九摩天大樓ICC，媒體藝術終於在香港植了根。

加拿大藝術家Rafael Lozano-Hemmer。（網路圖片）

香港的未來媒體藝術發展，道路依然崎嶇，因為像Joey這些大型演唱會的應用，不是經常發生的。要廣泛推動這門藝術，有六點難處：第一，香港的媒體藝術，不是國際領先的技術，故此，常會「技不如人」；第二，我們的應用不多，人才自然也不多；第三，大型媒體藝術，往往造價昂貴，不是個別藝術家能夠負擔的；第四，不比一幅畫，可以收藏在家裏，許多媒體藝術裝置，都是大型和戶外的，於是買家或收藏家亦不多。有時候，見到如容祖兒演唱會的Es Devlin作品，演完便是拆掉，多麼可惜；第五，這些裝置的維修成本也不便宜；最後，媒體科技一日千里，今天的技術，明天便被淘汰，例如當年「UVA」的裝置，在今天來說，簡直「小兒科」。希望很快香港出產自已的Es Devlin。

我記得有個藝術家告訴我一句話：「我們現代人，都是在森林參加選美的猩猩。」但是，誰願意困在科技森林，慘受物競天擇？不過，科技現實往往這樣，所以當我經常要請教年輕人如何應用手機程式，我知道自己絕對沒有能力去玩媒體藝術，叔叔我大江東去，真的悲從中來！

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內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「容祖兒在紅館《Pretty Crazy》後，那個巨星可再碰Es Devlin神級的舞台媒體藝術？」​】

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