李幸倪專訪：離鄉卻拼命尋家　《浮世繪》鍊成Gin Lee十年音樂路

2011年，李幸倪（Gin Lee）從家鄉馬來西亞遠道來港當歌手，那時候，她不熟悉異地文化和語言，不了解演藝圈運作，在此亦舉目無親朋，以「一張白紙」的狀態起步，非常孤單。

2011年，李幸倪（Gin Lee）從家鄉馬來西亞遠道來港當歌手，那時候，她不熟悉異地文化和語言，不了解演藝圈運作，在此亦舉目無親朋（IG@ginleeginlee）

慶幸，Gin Lee憑運動員般的堅毅鬥志，跨過一個又一個難關：由不闇廣東話到唱出〈雙雙〉、〈很堅強〉等街知巷聞的廣東歌；由與舊東家完約後曾感迷茫，到加盟環球唱片後愈唱愈勇，去年首登紅館成就美夢。經歷不同階段的挑戰、與不同人的交流，兜兜轉轉，她的履歷表不再空白，像全新國語專輯《浮世繪》寄意 - 自己親手成就的多元音樂歷程。

+ 2

從茫然到堅定的成長

猶記得10年前，首次跟Gin Lee訪談，當時的她將及肩金髮捲起鬆鬆的小髻、穿着一條帶螢光色的背心短裙，一開口廣東話略帶「鬼妹」口音、神色亦見鄰家少女的靦腆與羞澀。言談之間，聽得出她感恩可來到香港樂壇做歌手，但緊張語調中亦多少反映她對新身分及未來發展，隱然有種既期待卻又不確定的茫然。

隨時月過去，經驗積累，今天再會，Gin Lee的生澀感已然消退，當下的她廣東話已極流利，談吐與想法也明顯成熟了，氣場多了幾分自信、跳脫與爽然，而去年完成首次紅館個唱，於她更是跨越了一個里程碑，「自覺成長很多，大膽很多，成熟很多。原來我可憑努力，克服一些考驗、完成到一些事，很開心。」她朗然一笑。

縱然Gin Lee難忘當夜美好，可是她不敢就此自滿。少女時代，她曾是短跑運動員，面對這場「紅館個人挑戰賽」，亦懷抱「運動員精神」，完騷後不斷作賽後檢討，「我想音樂上有更大的推進、做更多的嘗試。這些年來，我在演藝圈打拼，聽到不同的意見，留意大家常說：『Gin Lee好似很神秘』、『她跟觀眾有點距離』，由此檢視個性，發現本身太慢熱、太冷靜，對未確定的事情，不太會主動說話，這或會令人感到隔膜。所以演唱會上，我嘗試挑戰跳舞，以身體去表達情感，離開舞台、再做新歌，我除了想多做快歌外，亦會思考怎樣透過音樂或訪問，盡可能向人表達多點個人想法。」

+ 2

李幸倪出國語碟賀入行10年 《以愛情的罪名》MV展現為愛不顧一切

【3分鐘放送】李幸倪製作手縫書 分享侘寂生活哲學

構成我的元素不只一種

Gin Lee自嘲不擅辭令，唱歌是最好的方法，展現心中所思所想和所感，同時也能觸動人心，入行十載再度以國語專輯製作的《浮世繪》，正緣此念頭應運而生。「完成紅館騷後，我馬上跟專輯監製Alex Fung（馮翰銘）和團隊投入新專輯，由於是出道十年的作品，大家都很重視、很認真去處理，花上將近一年去構思、籌備、錄音和拍攝等，期望可以讓人通過這張專輯去更認識我是怎樣的人。」

那麼《浮世繪》象徵了一個怎樣的Gin Lee？「籌備專輯主題時，我曾猶豫過是否採用統一的音樂類型，還是全張專輯都行R&B方向呢？當時還未開始收歌，於是我跟Alex 好緊密開會。有一天，剛瞓醒、打開電話，收到Alex發來Message，提議我先列出十首『All Time Favourite』的歌，當時我就用很dreamy狀態，憑潛意識和直覺馬上寫了十個歌名，有中文、日文和英文歌。

然後又想到，音樂，是我成長的關鍵部分，但自己是何時開始接觸它？其實不只這十年歌手生涯，早在BB時代已起步。因為我的父母做音樂，自問幾乎未出世，已隨他們聽各類歌曲。譬如媽咪好鍾意聽老歌，我也跟著聽過無數70至80年代的歌；到長大後，有了個人口味，又好喜歡日本歌手Misia的〈Everything〉，覺得編曲好勁，或喜歡Christina Aguilera等。那一刻，發現自己的構成好複雜、好多元，絕不可用一種音樂類型來代表呢！」

創作理應多元想像

多元化及鮮明的狀態，恰似日本的「浮世繪」藝術精神，於是Gin Lee和團隊決定以作為新專輯的命題與靈感，藉包羅多種類型的音樂，描繪出Gin Lee於工作、生活與情感世界的各種面貌，表達出她是一個沒有固定的形態的音樂人。「《浮世繪》專輯有很多個人元素，像封面設計參考這種繪畫藝術中真實與虛幻感，同時表達我心目中覺得，當今時代很多事情未必看到真相，要用心去感受的想法，所以封面大玩『眼』的構圖，有鸚鵡矇眼、又有我的眼睛等畫面；另外，受童年時爸爸買蜥蜴給自己做寵物，明明害怕又要克服恐懼去飼養它，慢慢有了感情等成長故事，讓人了解內心變化。」

至於重點的音樂部分，既有跟陳梓童 & BCW合唱的曲目，創作團隊亦有港人熟悉的香港音樂人，如Eric Kwok、周耀輝，以至馬來西亞及格萊美獎混音大師參與，合作豐富且跨地域。Gin Lee分享，「我喜歡這種合作，是歌手很重要的學習，不能獨自躲起來盲目地做，必須汲取不同的養分。像我喜歡廣東歌，它的美妙在於歌詞重要，有時比旋律更重要。填詞人可玩好多效果、寫好多特別的歌詞，但變相重點側重以音樂遷就歌詞，有些曲風一直想試但未試到。但其他歌無論國語或英文，都不用太遷就歌詞，音樂性上會多點空間發揮。」

藉是次合作，Gin Lee期望尋找新意，「例如，一直想試R&B曲風好耐，今回收到〈餓〉的Demo，覺得曲風好性感，也不必為語言遷就歌詞，可以放膽去唱；而〈耽誤〉是受Misia啟發而寫成；〈孤獨門口〉則代表懷舊的面向，音樂製作甚至運用The Beatles當年的錄音儀器，專門營造舊時代感覺。」而專輯同名主打歌〈浮世繪〉更加是一首如〈K歌之王〉、〈玩寸樂基兒〉般趣味的串燒歌，全曲歌詞以Gin Lee成長時代的經典中文流行歌曲的歌名串連而成的，這些作品不僅陪伴過她的成長，也是影響無數華語聽眾的成長良伴，每首歌都承載着不同的回憶和故事。

音樂是我們理想的家

「除了講我的面向之外，《浮世繪》專輯還有另一個核心：勾起每個人對『家』的歸屬感。」Gin Lee說，從小為夢想東奔西走，由十年前從老家馬來西亞跑到香港。到近年開拓中國、台灣等市場，甚至夢想過日後要走到更遠的地方，如歐美等地去推廣廣東歌及華語音樂，過程中雖然有家人的愛護、朋友的幫助、歌迷的支持，但每個人作為獨立個體，面對生存考驗、人際交往、情感議題，最終還是避不了而獨自去處理和解決，當中需要很多大的心理質素和意志。

李幸倪（KKBOX授權使用）

我自覺是一個「無處是家，卻又處處是家」的人。 Gin Lee 李幸倪

Gin Lee感性地說，「我經常要周圍去、住不同地方。為什麼？就是想找家的感覺。我心見中『理想的家』，不一定是指有爸媽在身旁那種，而是可以在美好的音樂世界中，跟懂得的人一起欣賞好的歌、享受和平，互相愛惜與支持。這種美好的感覺，既可存在於香港、台灣，也可以在世界任何地方。我認為自己一生都在尋覓這種感覺。也想藉由本身的創作，去為人帶來這份觸動。」

Gin Lee說本身一直有個目標，就是想讓更多香港以外的人，聆聽到香港音樂人做的作品，「這是我心裡很渴望做好的事。我常常期望，自己先做出有質素的音樂，令別人對香港製造的作品有信心，認同它的水準，控制到這部分，自然能引導別人來聽。雖然很多人都說『廣東歌市場咁細，得香港人或廣東南部聽』，但我相信音樂是無邊界的，只要將質素提高、擴展市場，不就可以解決問題了嗎？」就算這回《浮世繪》採用國語專輯製作，但對她來說是一個打開其他市場門戶的契機，先讓別的地區人士認識自己後，將來就可以更進一步的，鼓勵大家聽回她的舊作品、或未來會推出的廣東音樂，「永遠要先走第一步，才能行出下一步嘛。」她笑說。

教學相長的音樂新體驗

Gin Lee以音樂與人交流的想法，亦不只於身體力行於成就個人事業上，更體現於支援其他人的夢想方面。過去一年，她不僅忙著籌備《浮世繪》專輯，同時也首次以老師身分，給從未上台表演過的「港版羅拉」搬運女工朱芊珮，教授歌唱技巧、幫助她參與歌唱比賽。

「教人唱歌，跟自己唱歌，真的是兩回事呢！一首歌如果給我唱，會有某種既定方式，但放諸別人身上，自己就要好客觀，不可以指明對方『你要咁咁咁唱先啱』，因為每個人接觸和理解一首歌很不同，可能我想收歛的部分，對方會想放開來唱。所以『溝通』很重要，我常常會問芊珮，你認為這段落想說什麼，又跟自己的感情、工作、友情有何關係？我會客觀地引導她了解本身的優點和缺點，再激發出情感，例如唱到這段落，你不妨將工作的辛苦、旁人不相信女性可做勞動工作，你始終不願意輸等情緒放進起，可能會更投入得到。」

（《浮世繪》唱片宣傳海報）

來來往往之間，Gin坦言自己也像上了一課，重新思考到音樂的意義與精彩，「教人唱歌幾大壓力，我不想對方變得跟自己一模一樣，而是希望幫她發掘自我、有所成長。而這種辛苦過後，我發現原來自己都會重新審視本身的歌曲，多了不同角度去看事情。如今發現，音樂對現在我來說，是跟別人之間連繫的橋樑，也是在找『家』的感覺，而要維繫這部分，我也必須繼續以時間、歷練和經驗，好好了解自己，才能將它起得穩固、起得實淨，令一切連接得好一點。」

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】