Aka@Super Girls再單飛出歌　拍《到底之後》MV犧牲大量生命？

Super Girls隊長趙慧珊（Aka）今年繼續「單飛」出歌，推出新歌，鼠年首隻派台歌《到底之後》最近更已經推出！日前，Aka便為歌曲拍攝MV，除了於在室內拍攝，她更到郊外取景，其中一幕更爬上一棵大樹：「第一次爬咗咁高嘅樹拍攝，其實開始幾驚，因為未試過爬樹，但最驚唔係因為高，而係樹上嘅蟻，樹上有好多蟻，當我撐上去時，整死咗好多蟻，所以真係對佢哋唔住。」

Aka為自己不小心整死樹上的蟻感抱歉。

為了要營造谷底的感覺，Aka特別於凌晨時分到西貢的樹林，還把早前於韓國學的舞技於MV中展現。不過拍攝時她卻遇上意外整傷腳，她說︰「因為泥土有啲濕同有好多石，而且夜晚拍攝，我睇唔到地下，有一些樹枝同葉，當跳舞有一個高難度動作，我要跳起隻腳，結果就整到腳同小腿中間位置，大家都聽到『卜』一聲，當時我係擔心會骨折，好彩唔係，第二日全日行路都係痛，以前都未試過，可能因為在樹林入面跳。」

Aka在樹林拍攝受腳傷。

提到歌曲講人生困境，Aka坦言亦曾遇過，故想將經歷分享給大家，她表示︰「呢首歌係我一直都好想唱出來嘅感覺，我亦曾遇過困境，當時覺得做咩都唔順利，加上有好多批評聲音，自己好唔開心。但之後我就諗為何不承認自己去到谷底呢？當自己去到谷底時，原來你會發覺冇嘢可以驚，你會覺得仲有咩比現在更衰呢！」