《One World: Together at Home》直播慈善音樂會將由香港時間凌晨2點直播至早上8點,首個小時的演出已經相當精采,雖然每位音樂人也是在家中進行演出,即使沒有華麗舞台,不過卻與樂迷感覺相當親近,留在家中為抗疫出一分力。Rita Ora剛剛亦身穿黑色睡袍唱出《i will never let you down》。

Rita Ora現身唱出《i will never let you down》。 (影片擷圖)