【專訪】JW踏入輕熟女之路　歌手以外仲想實現咖啡店夢想

對不少人來說，尤其是女生，29 + 1是一個難以直視的人生大關，迎接30歲，人生好像走進另一個階段，很多事情也不能再吊兒啷噹，但又難以向人提及當中苦處，生怕被賦上「中佬 / 中女」的稱號。準備步入輕熟女階段的JW王灝兒，卻對前路充滿盼望及想法，不但事業上有了其他的目標，連人生最重要組織家庭的部份，也開始有了自己的規劃。

不知不覺出道十年，一直埋首音樂事業當中，JW坦言自己開始有更多人生規劃想要實現。（陳順禎攝）

出道剛好十年，JW仍然認為自己的事業是目前首位：「以前係屋企人或者身邊好多人教我點去做好自己嘅事業，但到咗呢個年紀可以話係我嘅黃金時代諗下點樣打好基礎，慶幸係我身邊有一個好好嘅男朋友一直支持我。」畢竟歌手身份也只是人生一部份，對於JW來說，除了音樂以外，其實人生還可以有很多可能性：「因為我乜都想試下，當然唱歌係最鐘意，但都好想試下演戲、卡通片配音，甚至想擁有自己嘅生意。因為我夜晚成日都瞓唔著，個腦有好多諗法想實行，不過因為前幾年一直喺音樂路上衝刺，當然唔會有呢個時間，希望將來有機會做得到。」提起她的其中一個夢想，JW表示想開一間自己的咖啡店：「我想有一個屬於自己嘅咖啡店，個地方要好舒適好放鬆，要有好好食嘅brunch。因為以前我好鐘意去LA，嗰度嘅brunch好正，所以我想帶嚟香港。」不過JW笑言其實自己也未有特意去學怎樣做brunch：「我想做負責食嗰個。」

喜歡吃東西的JW，希望擁有一間屬於自己的咖啡店，並把LA當地的brunch帶來香港。（陳順禎攝）

事業以外，雖然JW口說未有與男友計劃結婚，不過與她對談當中，也不難發現其實她有一個理想的家庭願景：「我諗結婚都唔會係一件太遠嘅事嚟嘅，因為身邊人真係問得太多啦！我哋兩個嘅歲數都差唔多，不過一定唔會係今年結婚。」與男友蜜運多年，其實JW對另一半也頗為肯定：「你願意同一個人拍拖，其實你都等於希望大家嘅結局係可以走到最尾，所以願意花咁多時間同一個人拍拖，當然係要好肯定先得。而且追求我嘅人，我都會要求佢好正式咁向我示愛，我先會同佢一齊，而當年佢都做得到。」提起當年示愛的過程，JW仍然瀝瀝在目，雖然沒有太複雜的過程，不過簡簡單單的一個麥當勞餐及一束漂亮的花束，加上十分的誠懇已能打動JW：「當時佢仲整咗張卡，叫我填‘Can you be my girlfriend’，我到而家都仲有收藏好。」她又幻想到將來的求婚的情況，JW表示只有一個要求，就是希望所有家人好友也能到場祝賀：「我覺得呢份愛係應該要同大家分享先夠深刻。」

提起男友，JW總是笑得特別甜。雖然未有計劃結婚，不過她也視現時男友為終身對象，更表示希望求婚當日家人好友也能到場熱鬧一下。（陳順禎攝）

雖然未有結婚的計劃，不過JW卻坦言自己有考慮襯早雪卵：「因為身邊有朋友做雪卵公司，佢哋都提議我如果真係想生小朋友，就當然希望自己嘅卵保持最好狀態，因為你唔知幾時先準備好結婚，所以生小朋友係應該早啲規劃。」由於家庭環境影響，JW每星期也會跟家人一起飲茶，幾代同堂的畫面特別令她嚮往，故此她坦言自己喜歡小孩子：「我要生4個！希望將來都可以帶住佢哋同成個家族一齊飲茶。」

經朋友介紹下，JW表示自己會考慮雪卵，將自己的卵子保留在最佳狀態，更希望將來能有4個小朋友。（陳順禎攝）

29 + 1，不少人也會改變自己的生活習慣，少喝冷飲少喝酒精：「細個一星期可能會去幾晚party，不過而家要揀啦，一個月可能先去一兩個。」繽紛的夜生活減少，JW反而不時提醒自己要吃補充營養品，甚至連護膚的步驟也漸漸變多：「細個玩到攰，返到屋企就咁瞓，而家就唔得啦。」

當然除了補充營養外，運動也是生活必不可少的一部份，JW近日愛上了打乒乓，亦會定期做私人訓練，她表示自己大多時間也會聽著歌做運動，令節奏更好：「我好鐘意聽Spotify上面有個playlist叫RapCaviar，同埋SZA & Calvin Harris嘅《The Weekend - Funk Wav Remix》我都好鐘意。」