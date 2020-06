【專訪】JW踏入輕熟女之路　歌手以外仲想實現咖啡店夢想

對不少人來說,尤其是女生,29 + 1是一個難以直視的人生大關,迎接30歲,人生好像走進另一個階段,很多事情也不能再吊兒啷噹,但又難以向人提及當中苦處,生怕被賦上「中佬 / 中女」的稱號。準備步入輕熟女階段的JW王灝兒,卻對前路充滿盼望及想法,不但事業上有了其他的目標,連人生最重要組織家庭的部份,也開始有了自己的規劃。

不知不覺出道十年,一直埋首音樂事業當中,JW坦言自己開始有更多人生規劃想要實現。(陳順禎攝)

出道剛好十年,JW仍然認為自己的事業是目前首位:「以前係屋企人或者身邊好多人教我點去做好自己嘅事業,但到咗呢個年紀可以話係我嘅黃金時代諗下點樣打好基礎,慶幸係我身邊有一個好好嘅男朋友一直支持我。」畢竟歌手身份也只是人生一部份,對於JW來說,除了音樂以外,其實人生還可以有很多可能性:「因為我乜都想試下,當然唱歌係最鐘意,但都好想試下演戲、卡通片配音,甚至想擁有自己嘅生意。因為我夜晚成日都瞓唔著,個腦有好多諗法想實行,不過因為前幾年一直喺音樂路上衝刺,當然唔會有呢個時間,希望將來有機會做得到。」提起她的其中一個夢想,JW表示想開一間自己的咖啡店:「我想有一個屬於自己嘅咖啡店,個地方要好舒適好放鬆,要有好好食嘅brunch。因為以前我好鐘意去LA,嗰度嘅brunch好正,所以我想帶嚟香港。」不過JW笑言其實自己也未有特意去學怎樣做brunch:「我想做負責食嗰個。」

喜歡吃東西的JW,希望擁有一間屬於自己的咖啡店,並把LA當地的brunch帶來香港。(陳順禎攝)

事業以外,雖然JW口說未有與男友計劃結婚,不過與她對談當中,也不難發現其實她有一個理想的家庭願景:「我諗結婚都唔會係一件太遠嘅事嚟嘅,因為身邊人真係問得太多啦!我哋兩個嘅歲數都差唔多,不過一定唔會係今年結婚。」與男友蜜運多年,其實JW對另一半也頗為肯定:「你願意同一個人拍拖,其實你都等於希望大家嘅結局係可以走到最尾,所以願意花咁多時間同一個人拍拖,當然係要好肯定先得。而且追求我嘅人,我都會要求佢好正式咁向我示愛,我先會同佢一齊,而當年佢都做得到。」提起當年示愛的過程,JW仍然瀝瀝在目,雖然沒有太複雜的過程,不過簡簡單單的一個麥當勞餐及一束漂亮的花束,加上十分的誠懇已能打動JW:「當時佢仲整咗張卡,叫我填‘Can you be my girlfriend’,我到而家都仲有收藏好。」她又幻想到將來的求婚的情況,JW表示只有一個要求,就是希望所有家人好友也能到場祝賀:「我覺得呢份愛係應該要同大家分享先夠深刻。」

提起男友,JW總是笑得特別甜。雖然未有計劃結婚,不過她也視現時男友為終身對象,更表示希望求婚當日家人好友也能到場熱鬧一下。(陳順禎攝)

雖然未有結婚的計劃,不過JW卻坦言自己有考慮襯早雪卵:「因為身邊有朋友做雪卵公司,佢哋都提議我如果真係想生小朋友,就當然希望自己嘅卵保持最好狀態,因為你唔知幾時先準備好結婚,所以生小朋友係應該早啲規劃。」由於家庭環境影響,JW每星期也會跟家人一起飲茶,幾代同堂的畫面特別令她嚮往,故此她坦言自己喜歡小孩子:「我要生4個!希望將來都可以帶住佢哋同成個家族一齊飲茶。」

經朋友介紹下,JW表示自己會考慮雪卵,將自己的卵子保留在最佳狀態,更希望將來能有4個小朋友。(陳順禎攝)

29 + 1,不少人也會改變自己的生活習慣,少喝冷飲少喝酒精:「細個一星期可能會去幾晚party,不過而家要揀啦,一個月可能先去一兩個。」繽紛的夜生活減少,JW反而不時提醒自己要吃補充營養品,甚至連護膚的步驟也漸漸變多:「細個玩到攰,返到屋企就咁瞓,而家就唔得啦。」

當然除了補充營養外,運動也是生活必不可少的一部份,JW近日愛上了打乒乓,亦會定期做私人訓練,她表示自己大多時間也會聽著歌做運動,令節奏更好:「我好鐘意聽Spotify上面有個playlist叫RapCaviar,同埋SZA & Calvin Harris嘅《The Weekend - Funk Wav Remix》我都好鐘意。」