陳奕迅周六線上音樂會現假門票 大會斥責留法律權利追究

近日網上流傳Eason網上音樂會門票,大會澄清音樂會將不設任何門票發售,並不會安排觀眾入場觀看演出。(資料圖片)

「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會只有兩日,相信樂迷為第一時間目睹Eason陳奕迅的演出,即使疲累亦會一早起床,在螢幕前靜心等候。但近日仍有人偽造演唱會門票,宣稱樂迷有機會入場觀賞,大會提醒樂迷切勿上當,並將追究相關違法行為。

恭碩良以家庭聚會形容今次演唱會。(資料圖片)

雖然今次Eason舉辦的是網上音樂會,但仍有不法份子僞造假門票在網上發售,大會強調,今次Eason網上慈善音樂會將不設任何門票發售及不會安排觀眾入場觀看演出,並提醒樂迷切勿從任何途徑購買「音樂會門票」以免受騙,而大會亦保留法律權利追究一切僞造和售賣是次網上慈善音樂會門票的違法行為。

周六的網上慈善音樂會舉行在即,台前幕後均希望把是次演出做到最好,每一環節於綵排完畢後均即時重溫和調整,務求帶給所有觀眾最高視覺及聽覺享受。而Eason繼上周五發布兩條以《太陽照常升起》為背景音樂的宣傳短片後,近日再透過短片,與音樂總監王雙駿、鼓手恭碩良等樂手於後台分享綵排點滴。,其中王雙駿指:「呢個show嘅特色係包羅萬有,有好多人參與,而絕大部份係喺呢20年同Eason合作過做concert嘅成員,砌埋一齊。」而恭碩良則以家庭聚會來形容今次合作:「其實我哋on the road嘅時候,係比family更加family。」