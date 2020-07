陳奕迅慈善演唱會逾40間媒體同步直播　TVB無份被質疑與版權有關

陳奕迅(Eason)後日(11/7)舉行「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 」網上慈善音樂會,為「演制抗疫基金」籌款,幫助在疫情下手停口停的演藝界工作者。音樂會分別會在當日早上6時播出半小時,然後在下午5時先重溫早上半小時的演出,Eason緊接再演出其餘半小時。不過與過往許冠傑及郭富城的網上個唱不同,是次無綫(TVB)將不會直播Eason網上慈善演唱會。

今次的Eason網上慈善演唱會,大會將與超過40個媒體合作同步直播,但合作名單中卻未見TVB。(資料圖片)

是次網上音樂會除在「香港現場演出及制作行業協會」官方Facebook 及YouTube 直播外,更會於超過40多間媒體合作進行同步直播,當中包括《香港01》。根據大會宣傳海報,在香港電視台中,ViuTV、香港開電視及轉營網絡電視的亞洲電視均會直播,唯獨以往都有直播網上個唱的TVB並不包括在內。

外界對今次決定有不少揣測,其中一說與Eason所屬的環球唱片有關。事緣TVB與環球早在2009年就因播放歌曲的版稅問題而不和,雖然關係一度破冰,但雙方在2016年商量網絡使用權續約問題時,於「永久擁有歌手的歌曲網上平台播放權」的條款無法達成共識,關係再度陷入僵局,合約期滿後,環球旗下歌手已未有參與TVB任何活動,因此惹來外界猜測,未知雙方不和是否與今次無綫決定不直播演唱會有關。另外,外界亦有傳指今次決定純屬金錢瓜葛,TVB未有因為Eason今次不收酬勞演出,大會提出轉播時亦照樣收費,最後只好放棄合作。