傳張惠妹密謀開台東個唱與歌迷相隔兩年再跨年　台北市力搶天后

華語樂壇天后張惠妹（阿妹）距今已2年沒出席跨年晚會，而最近有台灣媒體報道，阿妹正籌備今年底在台東舉辦個人跨年演唱會，而台北市政府近日亦有傳積極邀請阿妹跨年演出，如果家庭因素許可，相信阿妹極有可能在年底陪歌迷迎接2021年。

有傳張惠妹於今年底復出，於台東舉行跨年演唱會，而台北市政府亦力邀這位天后出席跨年晚會。（視覺中國）

阿妹83歲的媽媽2年前疑似發現大腸腫瘤，在醫生建議下決定開刀切除，而她在專輯《偷故事的人》宣傳期結束後，幾乎在鏡頭前神隱。據指，出身台東卑南族的阿妹，在這段時間一直留在台東陪伴母親，較少返回台北的居所，而男友Sam亦常常到台東陪伴天后女友。

阿妹近年留在台東陪伴媽媽（藍衣者），在2018年後幾乎沒有公開露面。（中央社）

至於阿妹的王牌經紀人陳鎮川（川哥）今年4月曾到台東度假，有傳是趁度假空檔，為阿妹年底在台東尋覓適合的場地舉辦跨年個唱。他接受媒體查詢時表示，台東行單純只是旅遊，並非為了阿妹個唱找場地。他亦指，阿妹依然希望在台東舉辦演唱會，但雙方仍未就此商量，而目前跨年前最積極的仍是台北市政府的邀請，不過一切工作上安排仍待阿妹決定復工時再商量。